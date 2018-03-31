Kıyılardaki ormanlara tesis kurulmasının önü açan yeni düzenleme geliyor

Ormanların içi ile baraj, göl ve deniz kıyılarındaki ormanlık alanlara tesis kurulmasının önünü açan yeni bir düzenleme geliyor. Yasa Meclis'ten geçerse ormanların en az 4 kilometre uzağına kurulması gereken tesisler artık ormanın içine, hatta ormanın uzandığı deniz ve göl kıyısına yapılabilecek. Ayrıca sebze ve meyve depolamak amacıyla orman ağaçlarının altı oyulup tüneller açılabilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen ve içerisinde ormandaki dikili ağaçların satılması, ormanlık alanların Hazine'ye devredilerek imara açılması ve sulama tesislerinin özelleştirilmesi gibi maddelerin yer aldığı Devlet Su İşleri (DSİ) tasarısına önergeyle çok tartışılacak yeni maddeler eklendi. Yürürlükteki kanunlara göre, ormanlık alanlar ile ormanların 4 kilometreye kadar yakınına balık üretme çiftliği kurabilmek için Orman Genel Müdürlüğü'nden izin almak gerekiyor. Tasarıya AKP'li milletvekillerinin oylarıyla eklenen yeni maddeyle hem 4 kilometrelik mesafe şartı hem de izin şartı kaldırıldı. Artık parasını devlete ödeyen herkes ormanlara 29 yıl sürelerle balık üretme çiftlikleri kurabilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kıyılara balık tesisi kurulmasına izin veren maddeyi daha önce Başbakanlık'a giden bir tasarının içine eklediklerini ancak Tarım Bakanlığı'nın itirazı üzerine maddeyi o tasarıdan geri çıkardıklarını bildirdi. Bakan Eroğlu, Tarım Bakanlığı'nın istemediği kıyı maddesini DSİ tasarısına eklediklerini anlatırken, toplantının çıkışında gazetecilerin, “Kıyıda ne tür tesislerin kurulacağı tam anlaşılmıyor. Açıklama yapar mısınız?” sorusuna, “Yasa çıkınca anlarsınız!” şeklinde yanıt verdi.

Hükümetin hazırladığı yeni tasarıyla ayrıca üzerine orman ürünlerini işleyen fabrikalarla taş, kum, toprak, terebentin, katran ve sakız gibi işletmelerin izin almaksızın 29 yıllığına kurulmasının önü açılırken ormanların altına da depo alanları yapılmasının önü açılıyor. Buna göre ormanlardaki ağaçların 6 ila 8 metre altına tüneller kazılarak patates, elma, portakal gibi sebze ve meyvelerin saklanabileceği doğal soğuk hava depoları kurulabilecek.

Mevcut düzenlemede deniz, göl ya da barajların su yüzeyine kurulan balık çiftliklerinin ayrıca kıyılarda tesis yapmalarına izin verilmiyor. Hatta turizme zarar verdikleri tespitiyle balık çiftliklerinin kıyılardan uzak alanlara taşınması sağlanmıştı. Tasarıya eklenen yeni önergeyle artık deniz, göl ve barajların su yüzeyinde faaliyet gösteren balık üretme çiftlikleri göl, baraj ya da deniz kıyısında üretim için zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesis kurup işletebilecekler. Dolayısıyla ormanla deniz, göl ve baraj kıyısının iç içe geçtiği yerlerde artık balık tesisleri izin almayı bile gerektirmeden inşa edilebilecek.