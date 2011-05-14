Kıyıklık,’Böyle bir kaset çikarilmamaliydi’

T24 - AK Parti İstanbul Milletvekili ve 3. Bölge Milletvekili Adayı Feyzullah Kıyıklık, ‘İnsanların özeliyle ilgilenmenin iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum ve kaset olayını kınıyorum. Böyle bir kaset çıkarılmamalıydı’ dedi.



SKY TÜRK’te canlı yayın konuğu olarak katıldığı ‘Son Nokta’ programında kaset tartışmalarına açıklık getiren İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, son günlerde oldukça tartışılan kaset iddialarını ve seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bıulundu.





'İNSANLAR SUÇU ÖNCE KENDİNDE ARAMALI BÖYLE BİR ŞEY VARSA DA SUÇ İSPAT EDİLMELİ'



Muhalefetin suçu önce iktidar üzerine ardından hiç suçu olmayan insanların üzerrine yıktığını söyleyen Kıyıklık: " Muhalefet bizi önce kadınlarla karşılaştırdı, buluşturdu sonra da görüntüleri çekti. İnsanların elinde böyle delilller varsa ispat etmeleri gerekir. Bu tip olaylarla biz de imkansız. Kaset olayı çıkmışsa önce insanlar kendini hesaba çekmeli. Biz yaptığımız her şeyin hatasını kendimize soruyoruz” dedi.





'YENİ ANAYSAYLA BERABER DENETİM MEKANİZMASI ŞART'



Olayla ilgisi olmayan insanların bile adlarının karıştığını belirten Kıyıklık “Bu konuda denetim mekanizması oluşturulmalı. Yeni bir kanuna , özel bir kuruma ihtiyaç var, acil harekete geçilmelidir.Seçimlerden sonra halkla oluşturduğumuz yeni anayasayla birlikte özel hayata daha dikkkat edeceğiz ”diye konuştu.





'HALK PROJEMİZİ HEYECANLA BEKLEMEKTE'



Çılgın İstanbul Projesine Türk halkının çok sıcak baktığını ve iki yeni şehir projesini İstanbulluların heyecanla karşıladıklarını belirten Kıyıklık: “Halk Başbakan’ımıza çok güveniyor ve hiç şüphe duymuyor. İki yeni şehir’le beraber iş imkanları artacak, çok sıkışık yerlerin rahatlaması sağlanarak, iki yeni şehir trafiğe çözüm olacak” dedi.

“TERÖR OLAYLARI DERİNDE YAŞAYANLARIN SON ÇIRPINIŞLARIDIR”

Terör olaylarıyla ilgili belli noktalara yönelik provokasyonların, olayların çıkmasını seçim arefesinde olunmasına bağlayan Kıyıklık “Silopi, Şırnak olayı derinde yaşayanların son çırpınışlarıdır. Ne Kürt ne de Türk halkının böyle bir şeyle ilgisi vardır. Kastamonu’daki olay çözülür hale geldi. Devletin bu olayları önleyecek durumda olduğuna inanıyorum.”diye konuştu

Seçim çalışmaları kapsamında halkla, gençlerle iç içe olduklarını, ve halkın 12 Haziran’ı beklediğini belirten Kıyıklık: “Oy oranlarımız yüzde 48 ile 52 arasında dolaşıyor”dedi.





