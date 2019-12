Kıyamet deneyi tekrar faaliyette

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, yeniden çalıştırıldı. Daha önce dünyanın sonunu getirebileceği olasılığına karşı 20 ülkenin durdurulmasını istediği deneyde şimdilik her şey yolunda...



Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, 1 yılı bulan tamirat sürecinin sonunda, geçtiğimiz salı günü İsviçre’nin başkenti Cenevre’de tekrar çalıştırıldı. Büyük Hadron Çaprıştırıcısı, ilk kez 10 Eylül 2008’de çalıştırılmış, fakat bünyesindeki iki mıknatıs arasındaki hatalı bağlantı sebebiyle 9 gün sonra arızalandığı için durdurulmuştu. Yaklaşık 6 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı deneyi olan çarpıştırıcının “iyi planlanmış ve dikkatli bir şekilde çalıştırıldığını” söyleyen fizikçiler, şimdilik her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Komplo teorileriyle birçok insanı dünyanın sonunu getirebileceğine inandıran çarpıştırıcı ile ilgili ayrıntılar ise şöyle:



Dünyanın sırrını arıyor



- Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, CERN tarafından, çevresi 27 km uzunluğunda dairesel bir tünelde inşa edildi. Tünel ise yerin 50 ila 175 metre altında bulunuyor.



- Yılda 15 milyon gigabayt veri toplaması beklenen deneyde, çarpıştırıcının içinde proton parçacıkları büyük bir enerjiyle çarpıştırılıyor. Bu çarpışmaların sonucunda çarpıştırıcının içinde ortaya çıkacak olan ısının güneşin merkezindeki sıcaklığın 100 bin katı olacağı bildiriliyor.



- Deney başarıya ulaştığı takdirde dünyanın başlangıcına sebep olan büyük sır keşfedilecek ve kütlenin özü olarak kabul edilen Higgs bozonunun varlığı kanıtlanacak. Dünyadaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu öne süren “süpersimetri teorisi” kanıtlanacak.



Komplu teorileri yaygın



Deneyle ilgili olarak kulaktan kulağa yayılan çok sayıda komplo teorisi var... Bunlardan en yaygını, deneyin dünyanın sonunu getirecek bir kara deliğe yol açacağı teorisi. Hatta 10 Eylül 2008’de çarpıştırıcı çalıştırılmadan önce aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 20 ülke AİHM’ye dava açarak projenin durdurulmasını istemiş fakat talep reddedilmişti. Kısa bir süre önce de biri Japon, diğeri Danimarkalı iki fizikçi dünyanın en büyük komplo teorilerinden birini ortaya attı. Fizikçilere göre, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gelecekten gelenler tarafından dünyanın iyiliği için sabote ediliyordu. İkinci kez başlatılan deneyde herhangi bir aksilik yaşanır ve süreç yeniden durursa bu teori güç kazanacak gibi görünüyor.