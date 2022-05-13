Kıyafeti nedeniyle hedef gösterilen Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya devam edeceğiz; ruhumuz nasıl isterse öyle

Galaya katıldığı kıyafet nedeniyle MHP Milletvekili Ahmet Çakar tarafından hedef gösterilen oyuncu Melis Sezen, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" dedi.

Sezen’i hedef alan Çakar, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” açıklamasını yapmış; Çakar'a başta kadınlardan büyük tepki gelmişti.

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Sezen: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasın

Oyuncu Melis Sezen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın.

Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…?✨"