Kıvırcık Ali'yi onbinler uğurladı

T24

Oğlu babasının sazına sarıldı

İhmal var mı?

Çamurda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti



Kalp masajı yaptı

İhmaller zinciri

Ankara'daki bir canlı yayına yetişmek üzere Atatürk Havalimanı'na giderken Tepecik mevkiinde dün sabah geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz'in Avcılar Yeşilkent mahallesindeki cenaze töreninde izdiham yaşandı.Cenaze törenine katılan on binlerce kişi Er Mahmut Dede Cemevi içi ve önündeki caddeyi tamamen doldurdu.İzdiham yüzünden Kıvırcık Ali'nin cenazesi güçlükle avluya çıkarıldı. Basın mensupları ve Özütemiz ailesi zor anlar yaşadı. Vatani görevini yaparken babasının ölüm haberini alan birliğinden aldığı özel izinle caneze törenine katılanan Eren Özütemiz, babasının kendisine emanet ettiği bağlamayı elinden hiç düşürmedi. Babasının sazına sarılan Özütemiz, "Baba hani sen beni görmeye gelecektin. Bak ben geldim. Ben seni dört kolluyla uğurlamaya mı gelecektim" diye feryat etti. Eren, bir ara kalabalıktan bunalıp sazını havaya kaldırarak, tepki gösterdi. Cemevine Kıvırcık Ali'nin poster ve Türk bayrağı asıldı. Caddeler kalabalık tarafından doldurulunca, bazı vatandaşlar çevredeki binaların çatılarına çıktı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde cenaze namazını kıldıracak, Alevi Dedesi güç anlar yaşadı.Devreye kendisi de Alevi Dedesi olan Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Arif Sağ girdi. Sağ, konuşmasıyla kalabalığı sakinleştirdi. Cenaze namazının darlık yüzünden mezarlıkta kılınacağını, yapılacak dualara eşlik edilmesini istedi. Kalabalık, dualara hep birlikte eşlik etti. Kıvırcık Ali'nin cenazesi alınan helallik alınmasının ardından kalabalığın alkışları ve çiçek yağmuru altında Esenyurt Güzelce Mezarlığına götürüldüTürk Halk Müziği Sanatçısı Ali Özütemiz'in ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ihmaller zinciri ortaya çıktı..."Kıvırcık Ali" olarak tanınan türkücü Ali Özütemiz, Çatalca'da yanlış yere park eden TIR'ın dorsesine çarparak öldü. Yolda 20 santim derinliğinde çamur biriktiği, virajda uyarı levhası olmadığı ortaya çıktı.Özütemiz'in babası Aşık Ali'nin de trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sabah saat 05.30 sıralarında, Büyükçekmece Tepecik bağlantı yolunda meydana geldi. Beşiktaş'taki bir stüdyoda repertuar çalışması yaptıktan sonra Güzelce'deki evine dönen Özütemiz, Ankara TRT'deki bir programa katılmak için havalimanına gitmek üzere tekrar yola çıktı. Özütemiz, aracıyla Tepecik bağlantı yoluna geldiği sırada, çamurda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole yuvarlandı. Hurda haline dönen otomobilde sıkışan türkücüye önce vatandaşlar müdahale etti. Ağır yaralanan Özütemiz, otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Ali Özütemiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Kazanın olduğu yerdeki otoparkın sahibi Cafer Gaffaroğlu, "Bir patlama sesi duydum. Hemen sesin geldiği yere koştum. Takla atan araçtaki sürücüye yöneldim, kendinde değildi. Otomobilden çıkarmaya çalıştım ama sıkışmıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdim. İtfaiye çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralıya kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı" dedi.Kazanın yaşandığı virajda, uyarı tabelası bulunmadığı da ortaya çıktı. Çatalca yönünden gelen araçlar, ünlü türkücünün kaza yaptığı noktaya geldiğinde aniden viraja girmek zorunda kalıyor. Ayrıca, kazanın olduğu noktada park halinde bir TIR dorsesi var. Üzerinde "satılık" ilanı olan dorse, yasak olmasına rağmen yolun kenarında duruyor. Ali Özütemiz'in çamurda kayıp, dorsenin tekerleğine çarparak takla attığı belirtiliyor. Babası Aşık Ali gibi trafik kazasında ölen Özütemiz'in cenazesi, bugün Avcılar Er Mahmut Dede Cemevi'nde 13.00'teki törenden sonra Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.