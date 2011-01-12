-''KIVIRCIK ALİ''Yİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Çatalca'da dün geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden, ''Kıvırcık Ali'' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz için Avcılar Er Mahmut Dede Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılım nedeniyle izdihamın yaşandığı törenin ardından Özütemiz, toprağa verildi. Ali Özütemiz için törenin yapılacağı Yeşilkent Mahallesi'ndeki cemevine ulaşan yollardaki araç trafiği, yoğun katılım nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, aracından inerek cemevine yürüyerek ulaştı. Cemevi önünde düzenlenen tören sırasında da aşırı kalabalık nedeniyle izdiham yaşanırken, fenalık geçiren bir kişi sağlık görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Tören öncesinde konuşan Özütemiz'in arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, ''Daha Türkiye'de demokrasiyi yerleştiremedik Ali... Daha Türkiye'de Aleviler'i özgürleştiremedik Ali... Daha Türkiye'de göğsümüzü gere gere özgürlük türküleri söylemedik Ali... Bu ülkede demokratik, laik cumhuriyeti savunanların boynu bükük. Seni çok seviyorum canım arkadaşım'' dedi. Daha sonra Özütemiz için Alevi-Bektaşi usulüyle tören düzenlendi ve Özütemiz için helallik istendi. Dini törenin ardından omuzlar üzerinde cenaze aracına kadar taşınan Özütemiz'in naaşı, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığında defnedildi. Bu arada, cenaze aracının arkasından yürüyen kalabalık grup nedeniyle, TEM Otoyolu Avcılar bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı. -ÖZÜTEMİZ'İN ARDINDAN- Törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Mehmet Sevigen, bu ülke için daha söylenecek türküler, sözler, çalınacak sazlar bulunduğunu, çünkü Özütemiz'in hep türküleriyle bu ülkeye güç verdiğini söyledi. Sevigen, ''Bizim Ali ile yapacağımız o kadar çok şey vardı ki onun için içim yanıyor. Ölümü hiç yakıştıramadığım arkadaşlarımdan biri'' diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de sanatçının kendilerinin gerçekleştirdiği demokrasiden, özgürlükten yana birçok etkinliğe emek dostu olarak katıldığını ifade ederek, ''Emekten yana, demokrasi ve barıştan yana herkesle hep haykırdı. Çok acı bir kayıp, çok genç yaşta kaza sonucu yaşamını yitirdi. Çok sevilen biriydi. Bunun göstergesi de buradaki katılımdır'' dedi. Törene Ali Özütemiz'in eşi Aslı Özütemiz ve diğer yakınlarının yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, CHP İstanbul İl Başkanı Nebil İlseven ve sanatçılar Edip Akbayram, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Belkıs Akkale, Suavi, Onur Akın ve Nuri Sesigüzel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Öte yandan, cemevinin önüne Özütemiz'in büyük boy bir resminin asılı olduğu dikkati çekerken, töreni izlemek isteyen vatandaşların civardaki binaların çatılarını tamamen doldurduğu görüldü.