Kıvırcık Ali’ hayatını kaybetti

T24

Beşiktaş'ta bulunan müzik stüdyosunda yeni çıkaracağı kasetin çalışmalarını yaptıktan sonra Büyükçekmece Güzelce'de bulunan evine giderken kendi kullandığı otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Özütemiz'in cenazesi Büyükçekmece Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çatalca’da devrilen aracında hayatını kaybeden Ali Özütemiz (42) için yarın saat 13.00’te Avcılar Er Mahmut Dede Cemevi’nde tören yapılacak. Cenazesi törenin ardından toprağa verilecek.





Sevenleri hastaneye akın etti



Ali Özütemiz’in cenazesi Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna getirildi. Acı haberi alan Ali Özütemiz’in yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Menajeri Uğur Özayvaz kazanın Çatalca Tepekent’teki evinden çıktıktan sonra meydana geldiğini belirterek "Tepekent’i geçtikten sonra virajlı bir bölgede aracı ile takla attı. TRT 1’de bugün canlı yayına katılacaktı. Kazanın oluş nedeni hakkında tam bir bilgiye henüz ulaşamadık. Oğlu şu an Ankara’da asker" dedi.





"Yeni albüm çıkaracaktık"



İBER müzik şirketinin sahibi İbrahim Yılmaz, Çatalca’daki trafik kazasında hayatını kaybeden ve "Kıvırcık Ali" olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz için albüm çalışması yaptıklarını belirterek, "Repertuvarını seçmiştik" dedi.



Çatalca’da devrilen 34 EJ 6117 plakalı cipinde hayatını kaybeden Ali Özütemiz’in (43) cenazesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen İBER müzik şirketinin sahibi İbrahim Yılmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kıvırcık Ali"nin Çatalca gişelerinin Tepecik yolu mevkisinde kaza geçirdiğini belirtti. Albüm çalışmalarını sürdüren sanatçının evinden Ankara’ya gitmek için ayrıldığını aktaran Yılmaz, "TRT’ye gidiyordu. Albüm çalışmasını yapıyorduk. ’Perişan Halim" adlı bir parçasını onaylamıştık, en son orada görüştük. Repertuvarını seçmiştik. Çok üzgünüz" diye konuştu.



Sanatçı Tolga Sağ ise kazanın çok tehlikeli bir yolda yaşandığını, tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, "Ali çok büyük bir sanatçıydı. Türk Halk Müziğini insanlara sevdirmeyi başardı. Çok çalıştı ve başardı. Ben en son yılbaşında telefonla görüştüm. Mekanı cennet olsun. İyi insandı" dedi.



Ferhat Tunç da Özütemiz’in, alçak gönüllü ve kendi alanında çok başarılı biri olduğunu söyledi. Herkesin yardımına koşan sanatçının, gençlere destek olduğunu dile getiren Tunç, "Sözün bittiği yerdeyiz. Çok acı bir olay. Böyle bir ölümü hak etmiyor. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Kazanın duyulmasının ardından, Ceylan ve Pınar Sağ’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı hastaneye geldi. Son albümündeki şarkısında ölümden bahsetti.



Ali Özütemiz’in son albümü Hepimize Yeter Dünya’da seslendirdiği Nerdesin türküsü sanki bugünü anlatıyordu. Ali Özütemiz, sözü ve müziği kendisine ait olan Nerdesin adlı türküde, "Izdırabı gül suyuna bandılar / Gülüm seni arar oldum nerdesin / Ayrılığı altın tasta sundular / Ölüm seni arar oldum nerdesin" diyordu.





Yardımsever bir sanatçı



Ali Özütemiz’in ailesi ile akrabalarının yaşadığı Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi hüzne boğuldu. Ali Özütemiz’in kendi yaptırdığı Er Mahmut Dede Cemevi önünde toplanan kalabalık, birbirine başsağlığı diledi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenaze cemevine getirilirken, trafik durdu. Kalabalık cenaze aracı cemevi önüne yanaşmadan, tabutu omuzlara alıp taşıdı. Bu sırada cemevi önünden feryatlar yükseldi. Yıllarca maddi manevi yardım ettiği mahalle halkı da ona olan saygılarından cemevi önünde toplandı.





Eşi 3 haftalık hamile



Ali Özütemiz’in cenazesi cemevine getirilirken geçen yıl evlendiği ikinci eşi Aslı Özütemiz, tabutun arkasından yanındakilerden aldığı destekle yürüyebildi. Yakınları Aslı Özütemiz’in üç aylık hamile olduğunu açıkladı. Babasının fotoğrafını elinden düşürmeyen Aslı Özütemiz’in ilk eşinden kızı Ecemsu, sürekli ağladı. Aslı Özütemiz’in Ankara’da vatani görevini yapan oğlu Eren’in birliğinden izin alıp, İstanbul’a doğru yola çıkacağı öğrenildi.





Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanat dünyasında "Kıvırcık Ali" olarak tanınan ve geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Özütemiz’in, ozanlık geleneğine yaptığı katkıları, özgün yorum ve

besteleriyle daima anılacağını belirtti.



Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Özütemiz’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Erdoğan, mesajında, "Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Özütemiz’in geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Özütemiz, ozanlık geleneğimize yaptığı katkıları, özgün yorum ve besteleriyle daima anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kıvırcık Ali" olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ali Özütemiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında, "(Türkülerden Türkülere Yol Eyleyen) Kıvırcık Ali, (Geriye Dönün Seneler), (Hepimize Yeter Dünya) ve (Gül Tükendi, Ben Tükendim) ile her türkü severin evine girdi. Türküleri dillerden dillere dolaşacak olan Kıvırcık Ali’ye Allah’tan rahmet, Özütemiz ailesiyle türkü severlere de başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi.





Kıvırcık Ali kimdir?



Kıvırcık Ali 11.10.1968 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli Köyü’nde, dokuz kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi.



Sanatçı büyüyüp okul çağlarına geldiği zaman türküler söylemeye başlar. Bağlamaya ve halk müziğine olan ilgisi, köye gelen ozanları ve dedeleri kapı aralarından dinleyerek başlamıştır.



İlk okuldan sonra maddi imkansızlıklar ve yetersiz koşullardan dolayı okul hayatına son vermek zorunda kalan Kıvırcık Ali 1983’te beni İstanbul’a geldi. Gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı Kıvırcık Ali olarak anılmaya başlar ve 1988 de Şadıman Hanımla evlenir.



1995’de İbrahim AKKAYA ve Mustafa YILMAZ ile birlikte Grup Turnalar’ı kurarlar. 1996’da ilk albümleri olan "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" adlı albümle profesyonelliğe adım atar. 1998’de ikinci albümleri olan “Türküler Kimliğimiz” i çıkartırlar. 1999 yılında ilk solo albümü olan “Gül Tükendi Ben Tükendim” piyasaya çıkar.





