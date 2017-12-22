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"Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze meselesi, ucu pedofiliye kadar uzanan açık bir suç"

"Kıvılcım bugün 27 yaşında, Kaan 44"

22 Aralık 2017 13:01

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Kıvılcım Ural'ın, "Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum" sözleriyle ilgili, "Kıvılcım bugün 27 yaşında, Kaan 44.11 yıl geriye gidersek...Kaan 33 yaşındayken, 16 yaşında bir kız çocuğuyla beraber olmuş demektir ki... Ucu pedofiliye kadar uzanan açık bir suç bu" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "MÜYAP albüm satışlarını neden açıklamıyor?" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan ( 22 Aralık 2017) yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kıvılcım Ural önceki gün bizim canlı yayında Kaan Tangöze’yle 16 yaşında birlikte olduğunu söyledi.
Kıvılcım bugün 27 yaşında, Kaan 44.
11 yıl geriye gidersek...
Kaan 33 yaşındayken, 16 yaşında bir kız çocuğuyla beraber olmuş demektir ki... Ucu pedofiliye kadar uzanan açık bir suç bu.
Yayın öncesi Kıvılcım’la konuştuğumda ilk 16 yaşında tanıştıklarını, 18 yaşında beraber olduklarını söylemişti.
İlk kez çıktığı canlı yayınının heyecanıyla olayı çorba ederek anlattı.
Ben “18 yaşında beraber oldunuz değil mi?” diye düzeltmeye çalışsam da olayı toparlayamadı.
Sonra da çok üzüldü.
Onun adına ben buradan düzeltmiş olayım hatasını...

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Kaan TangözeKıvılcım UralCengiz Semercioğlu

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