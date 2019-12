Kıvanç'tan Özerman’a yanıt

“Aşk - ı Memnu” dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ, hakkında asker kaçağı olduğu için Paris’e gittiğini iddia eden eski menajeri Erkan Özerman’a tepki gösterdi.



Özerman’ın Best Model Of The World yarışmasında birinci seçilmesinin ardından kendisine vaat edilmiş olan işleri yaptırmak üzere Paris’e götürdüğünü belirten Tatlıtuğ, “Sayın Özerman benimle ilgili gerçekleri yansıtmayan beyanlarda bulunmaktadır. Özerman bir sözleşme imzalatarak beni adeta kendisinin ‘yarı kölesi’ haline getirdi” dedi.



Tatlıtuğ, 100 bin dolar civarındaki alacağını da tahsil edemedeğini de iddia etti.