T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kıvanç'tan Özerman’a yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ, hakkında asker kaçağı olduğu için Paris’e gittiğini iddia eden eski menajeri Erkan Özerman’a tepki gösterdi.

22 Ekim 2009 03:00

 “Aşk - ı Memnu” dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ, hakkında asker kaçağı olduğu için Paris’e gittiğini iddia eden eski menajeri Erkan Özerman’a tepki gösterdi.

Özerman’ın Best Model Of The World yarışmasında birinci seçilmesinin ardından kendisine vaat edilmiş olan işleri yaptırmak üzere Paris’e götürdüğünü belirten Tatlıtuğ, “Sayın Özerman benimle ilgili gerçekleri yansıtmayan beyanlarda bulunmaktadır. Özerman bir sözleşme imzalatarak beni adeta kendisinin ‘yarı kölesi’ haline getirdi” dedi.

Tatlıtuğ, 100 bin dolar civarındaki alacağını da tahsil edemedeğini de iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24