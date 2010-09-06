Kıvanç'la İdil ayrıldı

T24- Sevgilisi İdil Fırat'ın kıskançlıkları Kıvanç Tatlıtuğ'un sabrını taşırdı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, sevgilisi İdil Fırat’la mutluluğu da kısa sürdü.





Vatan gazetesinde yer alan habere göre; 7 aydır süren ilişkiye İdil Fırat’ın kıskançlıkları ve aşırı ilgisi gölge düşürdü. Sonunda pes eden Tatlıtuğ beraberliğine nokta koydu. Birbirlerini aileleriyle tanıştıran ve evlilik hazırlıkları yapan çiftin ayrılık haberi yakın dostları arasında da şok etkisi yarattı. Çok üzgün olduğu öğrenilen İdil Fırat’ın sevgilisi Kıvanç’ı bu kararından vazgeçirmek için araya onun yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’yı soktuğu öne sürüldü.



Anne babasıyla tanışmıştı





Hala barışma umudu taşıyan İdil Fırat’ın ayrılılık haberini 1 hafta önce Sedef Avcı ile birlikte gittiği Tarkan konserinde de gizlediği ortaya çıktı. Fırat, gazetecilerin ‘Sevgiliniz nerede?’ sorusuna ‘Kıvançlar evde erkek erkeğe takılıyor” diye cevap vererek gerçeği sakladı. Meltem Cumbul ile ilişkisini de yine kıskançlıklar yüzünden bitiren Kıvanç Tatlıtuğ, Sezen Aksu’nun eski sevgilisi işadamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’la mart ayında objektiflere yakalanmıştı. Sevgilisinin babası Önder Fırat’ın tüm karşı gelmelerine rağmen aşkından vazgeçmeyen Tatlıtuğ İdil Fırat’ı kendi anne ve babasıyla da tanıştırmıştı.