“Aşk - ı Memnu” dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkemelik olduğu eski menajeri Erkan Özerman ilginç açıklamalar yaptı.



Tatlıtuğ’un kendisini köle gibi kullandığını ve “O tek eşli yapamaz” şeklindeki özel hayatıyla ilgili karalayıcı demeçler verdiğini iddia ettiği Özerman dün konuk olduğu Kanaltürk’te ekrana gelen “Orada Neler Oluyor?” programında çarpıcı açıklamalar yaptı.



“Bombası patlıyor”



Tatlıtuğ ile devam eden davasının yeni duruşmasının 28 Ekim’de görüleceğini belirten Özerman, “Kıvanç beni ‘Onu köle gibi kullandığımı’, ‘Özel hayatı hakkında konuştuğumu’ iddia edip mahkemeye vermiş. Onu keşfeden, Paris ve New York’ta şöhrete ulaştıran, Avrupa’da çalışma iznini alan bir adama yapıyor bunu... Kazancına elimi sürmüş değilim. Davamız 28 Ekim’de.



İsteyen gidip dosyanın içindeki bilgilere ulaşabilir. O dosyada Kıvanç’ın askerden kaçmak için mi Paris’e gittiği, o zamanlar ortaokul mezunu muydu gibi 2 önemli iddianın cevabı var. Bu bilgiler 1.5 yıl çalıştığı Paris’teki Success Ajans’tan gönderildi. Burada tercüme edilip dava dosyasına kondu. Kıvanç’ın bombası 28 Ekim’de patlıyor” dedi.