T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kıvanç ve Azra'dan 'özelimizle meşgul ettik' özrü

Ayrıldıklarını duyuran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilişkileri hakkında ortaya atılan iddialara bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

06 Şubat 2012 02:00


T24 - Ayrıldıklarını duyuran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilişkileri hakkında ortaya atılan iddialara bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve onun iş yoğunluğu nedeniyle sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Azra Akın, ayrılık nedeni hakkında basında çıkanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada şu satırlara yer verdi: “Yaşamımızda pek çok önemli konu varken özel hayatımızla ilgili kimseyi meşgul etmek istemeyiz.

Ancak bizler kamuoyuna mâl olmuş kişiler olarak tercihimiz olmadığı halde ilişkimizi gözler önünde yaşıyoruz. Bu sebepten yaşadıklarımızın bize özel bölümleriyle ilgili, hayatımızın hiçbir aşamasında olmayan kişiler tarafından gerçeği yansıtmayan yorumlar yapılabiliyor.

Hayatlarımızın toplamda sekiz yılını birlikte geçirdiğimiz ve birbirimiz için çok değerli olduğumuz için medyada çıkan haksız değerlendirme ve yorumlara bir cevap vermek istedik. Bizim tarafımızdan söylenmemiş hiçbir sebep, ayrılık sebebimiz değildir. Özelimizle meşgul ettiğimiz herkesten tekrar özür dileriz.”

Uzun süre ilişki yaşadıktan sonra 2008’de yollarını ayıran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz yeniden bir araya gelmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24