Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir jean markası için çekilecek olan reklam filmindeki partneri belli oldu. Tatlıtuğ'un partneri Megan Williams gibi Victoria's Secret meleği olan Romee Strijd.

Sekiz senedir bir jean markasının reklam yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, markanın 2018 İlkbahar - Yaz koleksiyonu için tekrar objektiflerin karşısına geçecek. Tatlıtuğ’un bu seneki partneri ise 2015 yılında Victoria's Secret melekleri arasına katılan Romee Strijd.

Tatlıtuğ'a 2017 yılındaki reklamında Victoria Secret’s Meleği Megan Williams eşlik etmişti