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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu

Tatlıtuğ yeni reklam filminde model Romee Strijd ile kamera karşısına geçecek

05 Şubat 2018 20:49

Ünlü oyuncu  Kıvanç Tatlıtuğ'un bir jean markası için çekilecek olan reklam filmindeki partneri belli oldu. Tatlıtuğ'un partneri Megan Williams gibi Victoria's Secret meleği olan Romee Strijd.

Sekiz senedir bir jean markasının reklam yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, markanın 2018 İlkbahar - Yaz koleksiyonu için tekrar objektiflerin karşısına geçecek. Tatlıtuğ’un bu seneki partneri ise 2015 yılında Victoria's Secret melekleri arasına katılan Romee Strijd.

Tatlıtuğ'a 2017 yılındaki reklamında Victoria Secret’s Meleği Megan Williams eşlik etmişti

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Kıvanç TatlıtuğjeanreklamVictorias SecretRomee Strijd

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