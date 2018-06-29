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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Dizinin yeni sezonda Fox ekranlarında yayınlanması bekleniyor

29 Haziran 2018 14:15

Dünyaca ünlü dizi Prison Break'in yerli versiyonunda Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı iddia edildi. Dizinin ise yeni sezonda Fox ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

FOX, yapımın Türkiye'de bir uyarlamasını çekmek için geçtiğimiz dönemlerde yayın haklarını satın almıştı. Gelen haberler, Michael Scofield karakterine Türk versiyonunu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği konusunda kendisiyle anlaşıldığını da söylüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ kanaldan bölüm başına tam 280 bin TL talep etti.

Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde de rol alacak.

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