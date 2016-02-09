Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi düğüne katılamayacak

Kıvanç Tatlıtuğ'un böbrek yetmezliği tedavisi gören annesi Nurten Tatlıtuğ nikâha katılamayacak, kardeşleri ise tam kadro hazır bulunacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 19 Şubat’ta Paris’te kıyacakları nikâhın ayrıntıları ortaya çıktı. Böbrek yetmezliği tedavisi gören annesi Nurten Tatlıtuğ nikâha katılamayacak. Habertürk’ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Paris Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikâha çiftin aileleri ve yakın dostları dahil 45 kişi katılacak. Başak Dizer’in nikâh şahitliğini ortağı Deniz Marşan, Tatlıtuğ’unkini ise Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay yapacak.

18 Şubat’ta Fransa’ya gidecek davetliler, 22 Şubat’a kadar Champs Elysees Caddesi’ndeki bir otelde konaklayacak. Davetliler arasında çiftin yakın dostları Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder da bulunuyor. Davetlileri 4 gün Paris’te ağırlayacak olan Tatlıtuğ, şimdiden 600 bin TL harcadı.

Annesi Paris’e gidemeyecek olan Tatlıtuğ’un kardeşleri ise tam kadro hazır bulunacak.