Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjde: Enteresan bir karakterle geliyorum

Yaz başından bu yana Bodrum’da sevgilisi Başak Dizer’le tatil yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurban Bayramı tatili için Çeşme’ye gitti. Soluğu Alaçatı’da bir restoranda alan oyuncu, geç saatlere kadar sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti.

İddialı bir dizi projesiyle geliyor

Habertürk’ten Yunus Emre Çınar’ın haberine göre, gecenin sonunda hem tatilcilerin hem basın mensuplarının ilgi odağı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda iddialı bir dizi projesiyle ekrana geleceğinin müjdesini verdi. Yakışıklı oyuncu, “Enteresan bir karakterle geliyorum” diye konuştu.