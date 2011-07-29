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Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın yeniden birlikte

Yıllar süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’da...

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yıllar süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’da tatil yapıyor. Çift, barışmanın ardından ilk kez yakışıklı oyuncunun Yalıkavak’taki evinin terasında görüntülendi.



Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın’ın yıllar önce noktalanan aşkı yeniden alevlendi.

İlk olarak İstanbul’da, Tatlıtuğ’un yeni aldığı sarı Ferrari ile şehir turu yaparken görülen çift, dün Bodrum’da görüntülendi.

Tatilini Tatlıtuğ’un mimar Ali Savaş’tan satın aldığı üç katlı taş evde geçiren Akın, öğleye doğru evin terasında göründü.

Hürriyet'in haberine göre; birkaç dakika sonra da sevgilisi yanına geldi. Görüntülendiklerinden habersiz dakikalarca terasta kalan ikilinin içeri geçmesinden hemen sonra Akın kapıya çıktı.

Onu dışarı çıkışında Tatlıtuğ’un babasının uğurladığı gözden kaçmadı.


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