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Yaşam

Kıvanç Tatlıtuğ ''UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'' oldu İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2011 16:35

-Kıvanç Tatlıtuğ ''UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'' oldu İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ''Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi'' oldu.  Konuya ilişkin SALT Galata'da düzenlenen törende konuşan Tatlıtuğ, ''UNICEF'in Türkiye İyi Niyet Elçisi'' olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayarak, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm dünya çocuklarına el uzatan UNICEF'in bütün çalışmalarına elinden geldiği kadar katılacağını söyledi. Duyduğu mutluluğu anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Tatlıtuğ, ''Uzun zamandır UNICEF'in çocuklar için yaptıkları çalışmaları gıptayla takip ediyordum. Bana bu fırsat verildiği için çok mutluyum. Beni bu göreve layık gördükleri için emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin en önemli isimleri ile birlikte UNICEF çatısı altında bulunduğum için ne kadar gurur duysam az'' dedi.  UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Talat Halman da dünyanın en büyük simaları arasında UNICEF'e yardım eden insanlar olduğuna dikkati çekerek, '' Bugün bizim 'Kıvanç' günümüz. Kıvanç Tatlıtuğ'a, dünya ve Türk çocuklarına yardım edeceğini bize vaat ettiği için teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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