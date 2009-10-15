'Kıvanç Tatlıtuğ ortaokul mezunu!'

Ece Erken, programda Kenan İmirzalıoğlu mu, Kıvanç Tatlıtuğ mu diye bir soru sordu.Erkan Özerman da bu yıldızlardan birisinin daha 3. dizisi, bir diğerinin ise sinema filmleri bile var. Aradaki farkı görün, bana böyle şeyler sormayın. Benim ağzımdan kötü sözler duymak için böyle soruyorsunuz." dedi.Bunun üzerine böyle bir şey olmadığını ifade eden Ece Erken, bir gazete röportajından şu soruyu sordu: Kıvanç bana lise mezunuyum demişti, ama ortaokul mezunuymuş.Soruyu duyan Özerman çılgına döndü ve şöyle konuştu:"Bu tip soruları bilerek soruyorsunuz. Bunların hepsi çarptırma. Bu olay öyle değil. Ben bunu yıllarca sakladım. Bu çocuğu ben üniversiteye kaydettirmeye götürüyordum. Yolda giderken bana diplomasını almadığını söyledi. Yani ortaokul mezunuymuş. Çocuk yaptığı hatanın farkında. Özür diledi.Hatta onun "Beni köle gibi çalıştırdı" diye sözleri çıktı. O da yalan. köle gibi olsaydı bugünkü hayatını yaşıyor olabilir miydi? Hangi köle haftada 50 bin lira kazanıyor?Ama vefalı çocuktur. Ben kalp ameliyatı olduğumda ilk arayan o oldu. "Nasılsın baba" dedi. Ben onu da diğer yıldızlarımı da severim"