Kıvanç Tatlıtuğ kaza yaptı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler'de motosikletiyle seyir halindeyken motorlu bir kuryeyle çarpıştı.

Çarpışan motosikletlerin her iki sürücüsü de motorlarından savrulup yere düştü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere görwe, Kazada Tatlıtuğ ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Işık bacaklarından yaralandı.

Işık olay yerine gelen bir ambulansla hastanaye kaldırıldı.

Görgü tanıkları Işık'ın hastaneye kaldırıldığı anlarda Tatlıtuğ'un ayakta olduğunu ve yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştığını belirtti.