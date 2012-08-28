Kıvanç Tatlıtuğ, Kanal D'nin tanıtım filminde yok

Kanal D'nin merakla beklenen sezon tanıtımı yayınlandı. Aksiyon filmlerini anımsatan filmde Kıvanç Tatlıtuğ rol almadı.

Tanıtımda Kıvanç Tatlıtuğ'un neden rol almadığı merak ediliyordu. Tatlıtuğ, twitter'a yazdığı notla konuya açıklık getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ sayfasına "Kanal D'nin yeni sezon tanıtımı çok başarılı. Emeği geçen tüm teknik ekibin ve oyuncuların ellerine sağlık. Kelebeğin Rüyası adlı sinema filminin çekimlerinden ötürü bu yıl Kanal D'nin yeni sezon tanıtımında rol alamadım. Bilginize..." notunu düştü.