Kıvanç Tatlıtuğ Grease müzikalinde oynayacak

T24- 1972 yılından itibaren Broadway tarihinin en çok sahnelenen müzikali olma özelliğini taşıyan Grease, gösterime girdiği her ülkede, o ülkenin star oyuncularına yer veriyor.
Broadway ekibi Türkiye gösterileri için 50 Türk yıldızının fotoğraf ve performans görüntülerini inceledi.
Bunlar arasından en uygun olarak Kıvanç Tatlıtuğ’u belirledi.
Teklifi kabul eden Tatlıtuğ, 25 Mayıs-2 Haziran 2010 tarihleri arasında gösterime girecek müzikalde “Teen Angel ” rolü ile Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak. (Vatan)