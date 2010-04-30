Kıvanç Tatlıtuğ Grease müzikalinde oynayacak

T24- T24-



Broadway ekibi Türkiye gösterileri için 50 Türk yıldızının fotoğraf ve performans görüntülerini inceledi.



Bunlar arasından en uygun olarak Kıvanç Tatlıtuğ’u belirledi.



Teklifi kabul eden Tatlıtuğ, 25 Mayıs-2 Haziran 2010 tarihleri arasında gösterime girecek müzikalde “Teen Angel ” rolü ile Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak. (Vatan)