T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kıvanç Tatlıtuğ Grease müzikalinde oynayacak

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü Grease müzikalinde oynayacak.

30 Nisan 2010 03:00

T24- 1972 yılından itibaren Broadway tarihinin en çok sahnelenen müzikali olma özelliğini taşıyan Grease, gösterime girdiği her ülkede, o ülkenin star oyuncularına yer veriyor.


Broadway ekibi Türkiye gösterileri için 50 Türk yıldızının fotoğraf ve performans görüntülerini inceledi.


Bunlar arasından en uygun olarak Kıvanç Tatlıtuğ’u belirledi.


Teklifi kabul eden Tatlıtuğ, 25 Mayıs-2 Haziran 2010 tarihleri arasında gösterime girecek müzikalde “Teen Angel ” rolü ile Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak. (Vatan)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24