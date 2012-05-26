'Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik filan yok...'

Azra Akın'la kısa bir süre önce barışan Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam erkek arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kav Butik’te şarap ve peynir keyfi yapan Tatlıtuğ, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına “Şu an evlilik falan yok. Böyle iyiyiz, böyle devam” sözleriyle yanıt verdi. Tatlıtuğ’un bu açıklaması üzerine gözler Akın’a çevrildi. Vatan gaztesinde yer alan habere göre, çiftin ilişkisi daha önce de evlilik krizi yüzünden son bulmuştu. Akın’ın evlilik isteğine Tatlıtuğ karşılık vermemişti.