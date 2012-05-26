T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik filan yok...'

Bir süre önce barışan Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın arasında daha önce evlilikle ilgili olarak sorun yaşanmıştı

26 Mayıs 2012 21:45

Azra Akın'la kısa bir süre önce barışan Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam erkek arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kav Butik’te şarap ve peynir keyfi yapan Tatlıtuğ, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına “Şu an evlilik falan yok. Böyle iyiyiz, böyle devam” sözleriyle yanıt verdi. Tatlıtuğ’un bu açıklaması üzerine gözler Akın’a çevrildi. Vatan gaztesinde yer alan habere göre, çiftin ilişkisi daha önce de evlilik krizi yüzünden son bulmuştu. Akın’ın evlilik isteğine Tatlıtuğ karşılık vermemişti.

ETİKETLER

Kıvanç Tatlıtuğ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24