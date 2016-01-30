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Kıvanç Tatlıtuğ evleniyor mu?

Ünlü oyuncunun sevgilisi Başak Dizer'le Sevgililer Günü'nde sürpriz bir nikahla evleneceği konuşuluyor

30 Ocak 2016 12:31

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2 yıldır birlikte olduğu Başak Dizer’le 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Paris’te "nikah masasına oturacağı" iddia edildi.

Makaron'da yer alan habere göre, çiftin 14 Şubat’ta Paris’te kıyılacak sürpriz nikâhına ailelerin yanı sıra yakın dostları da katılacak. Habere göre Tatlıtuğ, toplam 50 davetlinin uçak biletlerini ve konaklama ücretlerini şimdiden ödedi.

Çift, evlendikten sonra Bebek’te Ayşe Sultan Korusu’nda Tatlıtuğ’un yeni aldığı evde oturacağı Dizer’in evi kendi zevkine göre dekore ettirdiği öğrenildi. Tatlıtuğ ve Dizer yazın da Türkiye’de düğün yapmayı planlıyor.

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