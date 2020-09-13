Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'tehdit' açıklaması

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu. "Sinan A. isimli şahıs aslında genç bir kadın oyuncuyu (Hazar Ergüçlü) rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri" iyen Tatlıtuğ, "Soruşturma devam ediyor. Haberin farklı versiyonlarından sıkıldık" dedi

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Sinan A. isimli şahıs aslında genç bir kadın oyuncuyu (Hazar Ergüçlü) rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri. Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış. Soruşturma devam ediyor. Haberin farklı versiyonlarından sıkıldık.”

Tatlıtuğ ve Hazar Ergüçlü 'Kuzey-Güney' dizisinde rol almıştı.