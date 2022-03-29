Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix dizisi Yakamoz S-245'ten ilk fragman

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin paylaştığı, Netflix'in Türk bilim kurgu dizisi Yakamoz'un fragmanı seyirciyle buluştu. Belçika yapımı post apokaliptik (kıyamet sonrası bilim kurgusu) dizisi Into The Night dünyasında geçen Yakamoz S-245, bir denizaltı araştırmacısının maceralarını konu alıyor.

Dijital yayın platformu Netflix, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımını OGM Medya’nın yaptığı; yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın oturduğu Yakamoz S-245 dizisinden ilk resmi fragmanı paylaştı.

Yakamoz S-245, 20 Nisan’da gösterime girecek.

Netflix, geçen günlerde Nisan 2022 takvimini yayımlamış ve burada diziden kısa bir görüntüye yer vermişti. Tadı damağında kalan izleyiciler için 1 dakikalık yeni video geldi.