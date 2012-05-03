Kıvanç Tatlıtuğ Ahmet Kaya söyledi, Twitter'ı salladı

Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney'in dün akşam yayınlanan yeni bölümüne, Kuzey karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un söylediği Ahmet Kaya şarkısı damga vurdu.

'Kuzey' de Ahmet Kaya modasına uydu

Daha önce dizide çaldığı bağlama eşliğinde İbrahim Tatlıses şarkılarını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, Suskunlar dizisinde oldukça ses getiren Ahmet Kaya şarkısı modasına uydu. Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi ' adlı şarkısını bağlamasıyla yorumlayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "en çok konuşulan"lar arasına girdi.