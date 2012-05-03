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Kıvanç Tatlıtuğ Ahmet Kaya söyledi, Twitter'ı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı Kuzey Güney dizisinde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi parçasını yorumladı.

03 Mayıs 2012 13:28

 

Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney'in dün akşam yayınlanan yeni bölümüne, Kuzey karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un söylediği Ahmet Kaya şarkısı damga vurdu. 
 

Kıvanç Tatlıtuğ Ahmet Kaya'dan söyledi - VİDEO

 
'Kuzey' de Ahmet Kaya modasına uydu
 
Daha önce dizide çaldığı bağlama eşliğinde İbrahim Tatlıses şarkılarını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, Suskunlar dizisinde oldukça ses getiren Ahmet Kaya şarkısı modasına uydu. Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi ' adlı şarkısını bağlamasıyla yorumlayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "en çok konuşulan"lar arasına girdi.

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