Kıvanç, aldı sazı eline türkü söyledi

T24 - Kuzey Güney'in başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek bölümünde saz çalıp türkü söyleyecek.
‘Kuzey Güney’ dizisinde canlandırdığı Kuzey rolü için şekilden şekile giren başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de eline sazını alıyor. Dizinin yeni bölümü için yazılan bir sahne üzerine usta sanatçı Fatih Özden’den altı gün ders alan Tatlıtuğ, kendi sesiyle ‘Bul Getir’ olarak da bilinen ‘Tabip Sen Elleme Benim Yaramı’ adlı Türk halk müziği eserini seslendirecek.
Performansı merakla bekleniyor
Habertürk'ün haberine göre, Tatlıtuğ’un söz ve müziği Âşık Fakir’e ait olan türküyü nasıl seslendireceği şimdiden merak konusu oldu. Tatlıtuğ, çekimlerde sergilediği performansla göz doldururken, kendi söylediği türküsüne sazıyla başarılı bir şekilde eşlik de etti. Genç oyuncunun yaklaşık on gün süren bir ön çalışmayla hazırlandığı bu sahnede, Kuzey’in doğum günü sebebiyle aşka gelişi ekrana yansıyacak.
İşte o türkü
Tabip sen elleme benim yaramı
Beni bu dertlere salanı getir
Kabul etmem bir gün eksik olursa
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Bir kor oldu görülüyor özümden
Name name inliyor sazımdan
Dünyayı verseler yoktur gözümden
Dili bülbül kaşı kemanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Merhamet et karşısından bıkmadan
Hatırını gönlünü yıkmadan
Çabuk getir can bedenden çıkmadan
Fakirin derdine dermanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Yoksulun derdine dermanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Söz Müzik: Âşık Fakir