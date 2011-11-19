Kıvanç, aldı sazı eline türkü söyledi

T24 - Kuzey Güney'in başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek bölümünde saz çalıp türkü söyleyecek.





‘Kuzey Güney’ dizisinde canlandırdığı Kuzey rolü için şekilden şekile giren başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de eline sazını alıyor. Dizinin yeni bölümü için yazılan bir sahne üzerine usta sanatçı Fatih Özden’den altı gün ders alan Tatlıtuğ, kendi sesiyle ‘Bul Getir’ olarak da bilinen ‘Tabip Sen Elleme Benim Yaramı’ adlı Türk halk müziği eserini seslendirecek.

Performansı merakla bekleniyor



Habertürk'ün haberine göre, Tatlıtuğ’un söz ve müziği Âşık Fakir’e ait olan türküyü nasıl seslendireceği şimdiden merak konusu oldu. Tatlıtuğ, çekimlerde sergilediği performansla göz doldururken, kendi söylediği türküsüne sazıyla başarılı bir şekilde eşlik de etti. Genç oyuncunun yaklaşık on gün süren bir ön çalışmayla hazırlandığı bu sahnede, Kuzey’in doğum günü sebebiyle aşka gelişi ekrana yansıyacak.



İşte o türkü

Tabip sen elleme benim yaramı

Beni bu dertlere salanı getir

Kabul etmem bir gün eksik olursa

Benden bu ömrümü çalanı getir

Git ara bul getir saçlarını yol getir

Bir kor oldu görülüyor özümden

Name name inliyor sazımdan

Dünyayı verseler yoktur gözümden

Dili bülbül kaşı kemanı getir

Git ara bul getir saçlarını yol getir

Merhamet et karşısından bıkmadan

Hatırını gönlünü yıkmadan

Çabuk getir can bedenden çıkmadan

Fakirin derdine dermanı getir

Git ara bul getir saçlarını yol getir

Yoksulun derdine dermanı getir

Git ara bul getir saçlarını yol getir

Benden bu ömrümü çalanı getir

Git ara bul getir saçlarını yol getir

Söz Müzik: Âşık Fakir