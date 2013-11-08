Kamu kuruluşları 9.5 milyar lira yatırım yapacak

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) 2014 yılında toplam 9.5 milyar TL'lik yatırım yapmaları öngörülüyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılına ait genel yatırım ve finansman programına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, yatırım hedefinin 9.4 milyar TL'si 233 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki KİT'ler ve bağlı ortaklıklar için, 100 milyon TL'si de sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için öngörülüyor.

Programa göre, 2014 yılı yatırım hedeflerinde en büyük pay 4 milyar TL ile Devlet Demir Yolları İşletmesi için, 1.4 milyar TL ile Türkiye Petrolleri A.O. için, 1.1 milyar TL ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. için, 625 milyon TL ile Elektrik Üretim A.Ş. için, 500 milyon TL ile BOTAŞ için ayrıldı.