-KİT'LER EN ÇOK BİRBİRİNE BORÇLU ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - KİT'ler en çok birbirine borçlu. KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların toplam borçlarının yüzde 55,7'sini birbirlerine olan borçlar oluşturuyor. Hazine Müsteşarlığından derlenen verilere göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2010 yılı sonu itibariyle 64 milyar 655 milyon 882 bin lira borcu bulunuyor. Rakamlar, 2000 yılında 12 milyar 986 milyon 911 bin lira olan borç stokunun 2010 yılında 5'e katlandığını ortaya koyuyor. 2010 yılı sonu itibariyle 64,7 milyar lira olan KİT ve özelleştirme programındaki kuruluşların stok borçlarının 56 milyar 416 milyon 428 bin lirasını iç borçlar, 8 milyar 239 milyon 454 bin lirasını da dış borçlar meydana getiriyor. 56,4 milyar liralık iç borcun da, 36 milyar 55 milyon 384 bin lirasının KİT'lerin birbirlerine olan borçlardan oluşması dikkati çekiyor. KİT'lerin 2000 yılında 1 milyar 696 milyon lira seviyesinde bulunan birbirlerine olan toplam borçları, 2005 yılında 14 milyar 38 milyon liraya, 2006 yılında 19 milyar 195 milyon liraya 2007 yılında da 24 milyar 528 milyon liraya yükseldi. 2008 yılında 37 milyar 345 milyon liraya ulaşan KİT'lerin birbirlerine olan borçları, 2009 yılında 37 milyar 609 milyon liraya çıktı. Bu rakam geçen yıl 36 milyar 55 milyon liraya geriledi. -RESMİ DAİRELERE OLAN BORÇLAR- 2000-2009 yılları arasında KİT'lerin resmi dairelere olan borçları da katlandı. 2000 yılında 903,5 milyon lira olan resmi dairelere olan borçlar, 2005 yılında 1 milyar 443 milyon liraya, 2006 yılında 3 milyar 480 milyon liraya, 2007 yılında 4 milyar 433 milyon liraya, 2008 yılında da 7 milyar 901 milyon liraya yükseldi. Resmi dairelere olan borç rakamı 2009 yılında 8 milyar 952 milyon liraya çıktı, ancak 2010 yılında 7 milyar 346 milyon liraya geriledi. Bu süreçte özel şahıslara olan borçlarda ise dalgalı bir seyir izlendi. 2000 yılında 839 milyon lira olan özel şahıslara olan borçlar, 2005 yılında 7 milyar 98 milyon liraya ulaştı. 2009 yılında 6 milyar 37 milyon lira olan özel şahıslara olan borç rakamı, 2010 yılında 5 milyar 947 milyon liraya indi. KİT'lerin vergi borçlarında da benzer bir durum yaşandı ve 2000 yılında 2 milyar 540 milyon lira olan vergi borçları, 2009 yılında 3 milyar 299 milyon lira, 2010 yılında ise 4 milyar 512 milyon lira olarak gerçekleşti. 2009 yılında 1 milyar 850 milyon lira olan ticari bankalara borçlar da, 2010 yılında 947 milyon liraya, 180 milyon lira olan SGK borçları, 136 milyon liraya, 1 milyar 392 milyon lira olan Hazineye olan borçlar da 651 milyon liraya düştü. -KİT'LERİN GÖREV ZARARI- Bu arada Hazine verilerine göre, KİT'lerin geçen yılki toplam görev zararı da 1 milyar 86 milyon 257 bin lira oldu. En fazla görev zararı bulunan kuruluş Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirlenirken, 775 milyon 180 bin lira görev zararı olan TMO'yi, 324 milyon 118 bin liralık zararla Devlet Demir Yolları, 101 milyon 617 bin liralık zararla Türkiye Kömür İşletmeleri, 23 milyon 819 bin liralık zararla Türkiye Taşkömürü Kurumu, 11 milyon 515 bin liralık zararla da Devlet Hava Meydanları İşletmesi takip etti.