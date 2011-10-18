Kitap listesine tutuklama



T24 - Okumak için çıkarılan kitap listesi öğrenciyi tutuklattı. Listedeki bazı kitaplar 70'lerde yasaklanıp serbest bırakılmış.



Karşıt görüşlü öğrencilere yönelik eylem planladıkları iddiasıyla tutuklanan beş öğrenciye terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açılırken ‘kitap okuma listesi’nin de delil sayıldığı ortaya çıktı. Şüpheli Ali Haydar Yıldız’a savcılık sorgusunda okuma listesiyle ilgili “Haklarında toplatma kararı bulunan yayınların isim listesini bulundurma amacınız nedir?” denildi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, dört ayrı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen beş öğrenci bir araya gelerek karşıt görüşlü öğrencilere karşı eylem hazırlığındayken yakalandı. Öğrencilerden Ali Haydar Yıldız’ın evinde yapılan aramada 15 adet kitap isminin yer aldığı bir kitap listesi bulundu. Listede yer alan bazı kitaplar hakkında toplatma kararı bulunduğu gerekçesiyle, okuma listesi örgüt üyeliği suçlamasına delil sayıldı. Kitap listesine ilişkin tutulan ‘polis inceleme tutanağı’nda şu ifadelere yer verildi:

“TİİKP Savunma ile başlayıp Sabah Tufanı ile biten dokümanda geçenlerin kitap isimleri olduğu, İBO isimli kitabın İstanbul 4 No.’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 17. 04. 2000 tarihinde, Seçme Yazılar isimli kitabın İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 07.06. 1979 tarihinde, Türkiye Proletaryası isimli kitabın ise İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 08. 01. 1974 tarihi ile toplatmasının olduğu anlaşılmıştır.”





Kitap listesi savcılık sorgusunda da şüpheli öğrenci Ali Haydar Yıldız’a soruldu. Savcı, haklarında toplatma kararı bulunan kitapları hatırlattıktan sonra “Örgütsel içerikli ve çeşitli tarihlerde değişik mahkemelerde toplatma kararı bulunan yayınların isim listesini bulundurmaktaki amacınız nedir? Bahse konu yayınların isimlerini örgütsel eğitimlerinizde kaynak göstermek için mi bulundurmaktasınız?” diye sordu.





Hazırlanan iddianamede de savcılık kitap listesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“TİİKP Savunma ibaresi ile başlayan not, muhtelif kitap isimleri yazılı olduğu, kitaplardan bir kısmının değişik mahkemelerce haklarında toplatma kararı verilen yayınlardan olduğu tespit edildi.”

‘Böylesini görmedik’



Yıldız’ın avukatı Murat Yılmaz müvekkilinin ev aramasında sadece ‘okuma listesi’ bulunduğuna dikkat çekerek, “Kitaplar hakkında kararlar 12 Eylül öncesine ait. Şu anda bu kitaplar bütün yayınevlerinde serbestçe satılmaktadır. İlk duruşmada kitapçılardan delil sayılan kitaplardan mahkemeye sunacağız. Bu dosya bize gösteriyor ki, bundan sonra okunacak kitap listesi dahi yapılamayacak. Baskıya girmeden toplatılan kitap görmüştük ancak okunmak için listesi çıkartılan kitapların suçlama olarak yöneltilmesi ilktir” dedi.



21 Ocak 2011’de tutuklanan öğrenciler 6 Aralık’ta hâkim karşısına çıkacak.







