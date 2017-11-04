Kitap fuarının açılışına katılan Bakan Kurtulmuş: Türkiye, dünyanın en büyük arşividir

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Bu kadar büyük hazineye sahip olanlar olarak ne yazık ki bu hazineden yeterince istifade ettiğimizi söyleyemeyiz\" dedi.

Numan Kurtulmuş, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\' ve \'27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra açılışta İstanbul Valisi Vasip Şahin, fuarın onur konuğu Kore Cumhuriyeti\'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Kore Yayıncılar Birliği Başkanı Yoon Cholho ile Kore\'den gelen misafirler ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, 36\'ncısı düzenlenen kitap fuarının geldiği noktaya dikkat çekerek, \"Bu fuarın hem fikir hem yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum\" dedi.

Fuar alanına girişte karşılaştığı çok sayıda genç ve öğrencinin coşkulu bir şekilde kitap fuarına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye\'de insanların daha fazla kitapla buluşmasını temin etmek için kitap okuma kampanyaları konusunda bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Kitap sadece bilmenin değil aklı selim olmanın da en önemli işaretlerinden birisidir. Bu nedenle bu fuar bizim kitabi yönümüzün gelişmesi bakımından önemlidir \" diye konuştu.

\"ANADOLU TOPRAKLARI DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİDİR\"

Türkiye\'nin kültürel zenginliğinden bahseden Numan Kurtulmuş, \"Türkiye kadar büyük zenginliği olan başka bir ülke yoktur. Bir tarafta 10 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe, diğer tarafta Troya... Türkiye\'nin dört bir yanında Hellenistik dönemden kalmış fevkalade şahane eserler, bir tarafta İslam medeniyetinin çok büyük yapıtları ile muazzam bir hazine. Kültürün ve sanatın her alanına ilişkin, en büyük eserlerin Türkiye topraklarında olduğunu görüyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BU HAZİNEDEN YETERİNCE İSTİFADE ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEMEYİZ\"

Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Bu kadar büyük hazineye sahip olanlar olarak ne yazık ki bu hazineden yeterince istifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Onun için sanatın her alanında üstün bir fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim hiç kimseden, sanat, tarih, kültürel çeşitlilik bakımından geri kalır tarafımız yok. Bu tür fuarların kendi kültürel zenginliğimizi, çeşitliliğimizi, anlatması önemli araçlar olduğunu görüyoruz\" diye konuştu.

VALİ ŞAHİN: DAHA FAZLA YOL KAT ETMELİYİZ

Törende konuşan Vali Vasip Şahin ise Uluslararası Kitap Fuarı\'nın TÜYAP ile bir marka olduğunu ve İstanbul\'un görünürlüğüne önemli bir katkı sunduğunu söyledi. Şahin, \"Ziyaretçi sayısının 500 binin üstünde olduğu söylendi. Ancak bu yeterli değil, fazlası olması gerekir. İstanbul ölçeğin daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini gösteriyor\" şeklinde konuştu.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Daha sonra Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Kore Yayıncılar Birliği Başkanı Yoon Cholho ile onur yazarı Ayla Kutlu da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokoldekiler açılış kurdelesini kesti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Numan Kurtulmuş daha sonra beraberinde Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho ve diğer davetlilerle fuarı gezdi. Yerel kıyafet giyen ve ellerinde davul olan Koreli sanatçılardan oluşan bir grup da Bakan Kurtulmuş ve beraberindekilere eşlik ederken, bu sırada gerçekleştirilen gösteri renkli görüntüler oluşturdu. Koreli davulculara daha sonra darbuka çalan Türkiye\'den sanatçılar da katıldı ve iki grup kısa bir performans sergiledi. Ardından Kurtulmuş, Kore standını ziyaret etti.

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