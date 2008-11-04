Kitap fuarında bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.

Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.

İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:



4 KASIM SALI 2008



İNTEREXPO

Saat: 13.00-13.45

Atölye Çalışması: "Nasıl Bina, Nasıl Biri?"

Hazırlayan: Simla Sunay

Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Saat: 14.00-15.00

Atölye Çalışması: "İstanbul'un Çocuk Planı"

Hazırlayan: Simla Sunay

Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Saat:15.30-16.30

Panel:"Transfobi"

Yöneten: Eren Keskin

Konuşmacılar: Fatma Karakaş, Sibel Mercan, Demet Demir, Belgin Çevik

Düzenleyen: GÖZALTINDA CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI HUKUKİ YARDIM BÜROSU



MARMARA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Söyleşi: "Ben Ötesi Psikoloji ve Tasavvuf"

Konuşmacı: Mustafa Merter

Düzenleyen: KAKNÜS YAYINLARI

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "Mehmet H. Doğan, Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirimiz"

Yöneten: Ahmet Yıldız

Konuşmacılar: Ergin Yıldızoğlu, Kaan Arslanoğlu, Nihat Ateş

Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ

Saat: 14.45-15.45

Söyleşi: NTV Spor Kitabı

Düzenleyen: NTV Yayınları

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "Edebiyat...Yaşamak...Yazmak"

Konuşmacılar: Ali Ayçil, Sadık Yalsızuçanlar,Yıldız Ramazanoğlu

Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI

Saat: 18.30-19.30

Atölye Çalışması: "Bir Öykü Kişisinin İki Yazardaki Yolculuğu"

Konuşmacılar: Reyhan Yıldırım, Berat Alanyalı

Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI



KARADENİZ SALONU

Saat: 12.00-12.45

Okuma: "Çocuklar Necdet Neydim ile Buluşuyor"

Konuşmacı: Necdet Neydim

Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

Saat: 13.00-13.45

Söyleşi: "Buluşlar"

Konuşmacı: Bilgin Adalı

Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ

Saat: 14.00-16.00

Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Adobe Indesign CS4: Dinamik Yayıncılık Platformu"

Katılımcılar: Barış Özcan-ADOBE, Özgür Barış Akbayır-3 SİSTEM, Oğuz Kavala-GRAFCAD, Halid Özgür-MEDYASOFT

Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ

Saat: 16.15-19.00

Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Kitap Network: Her Kitap Her Yerde Satılacak"

Katılımcılar: Serhat Baysan (Yayıncılar Meslek Birliği), Uğur Tokgöz (Sektörel VB), Serhan Atabaş (Sektörel VB)

Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ



BÜYÜKADA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Söyleşi: "Yunus Emre ve Aşk"

Konuşmacı: Faruk Dilaver

Düzenleyen: EMRE BİLİŞİM

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "Ruhsallığın Bilimi"

Konuşmacı: A. Cemal Gürsoy

Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI

Saat: 14.45-15.45

Panel: "Türkiye'deki Çocuk Edebiyatına Bir Bakış"

Konuşmacılar: Şebnem Sema Tuncel, Yahya Türkeli, Hasan Güleryüz, Nemika Tuğcu, Ayşe Çekiç Yamaç

Düzenleyen: EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "Tiyatroda Yazar ile İzleyici İletişimi"

Yöneten: Aydın Ergil

Konuşmacılar: Yiğit Sertdemir, Cem Kenar

Düzenleyen: Ekin Yazın Dostları

Saat: 17.15-18.15

Söyleşi: "Kıbrıs Türk Şiirinde Aşk ve Ölüm"

Konuşmacılar: Fikret Demirağ, Zeki Ali, Ümit İnatçı, M. Kansu

Düzenleyen: KIBRIS-TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ

Saat: 18.30-19.30

Söyleşi: "Felsefi Açıdan Küreselleşme ve İnsan Hakları"

Konuşmacı: Ferzan Durul

Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK



HEYBELİADA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Panel: "Cafer Hergünsel'in Öykücülüğünde Şiirsel Atmosfer"

Konuşmacılar: Arife Kalender, Leyla Şahin, Hüseyin Haydar

Düzenleyen: EDEBİYAT-KOOP

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "Folklor ve Şiir"

Konuşmacılar: İlhan Gülek, Gülsen Tuncer, Ümran Serhan

Düzenleyen: TRUVA FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Saat: 14.45-15.45

Söyleşi: "Bir Başkaldırının

Anatomisi Yahut 68 Anaforunun Bugününe"

Konuşmacılar: Osman Koca, Metin Ünlü, Fehmi Yakut, Ümit Aksoy

Düzenleyen: BEYAN YAYINLARI

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "Nietzsche Bir Nihilist mi Yoksa Bir Put Kırıcı ve Hakikat Arayıcısı Düşünür mü?"

Konuşmacı: Yusuf Kaplan

Düzenleyen: İnsan Yayınevi

Saat: 17.15-18.15

Söyleşi: "Öykü Bir Şenliktir"

Konuşmacılar: Hülya Soyşekerci, Seviye Merih, Mine Hoşcan Bilge, Murat Darılmaz, Asya Türkan Coşkun, Mustafa Albayrak, Ali Günay, Ruşen Ergun, Tarık Güney

Düzenleyen: Kanguru Yayınları

Saat: 18.30-19.30

Panel: "Şiir Tanımlanabilir mi?"

Yöneten: Cenk Gündoğdu

Konuşmacılar: Tozan Alkan, Şeref Bilsel

Düzen: İkaros Yayınları

