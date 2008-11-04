Kitap fuarında bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.
Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.
İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:
4 KASIM SALI 2008
İNTEREXPO
Saat: 13.00-13.45
Atölye Çalışması: "Nasıl Bina, Nasıl Biri?"
Hazırlayan: Simla Sunay
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Saat: 14.00-15.00
Atölye Çalışması: "İstanbul'un Çocuk Planı"
Hazırlayan: Simla Sunay
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Saat:15.30-16.30
Panel:"Transfobi"
Yöneten: Eren Keskin
Konuşmacılar: Fatma Karakaş, Sibel Mercan, Demet Demir, Belgin Çevik
Düzenleyen: GÖZALTINDA CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI HUKUKİ YARDIM BÜROSU
MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Ben Ötesi Psikoloji ve Tasavvuf"
Konuşmacı: Mustafa Merter
Düzenleyen: KAKNÜS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Mehmet H. Doğan, Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirimiz"
Yöneten: Ahmet Yıldız
Konuşmacılar: Ergin Yıldızoğlu, Kaan Arslanoğlu, Nihat Ateş
Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: NTV Spor Kitabı
Düzenleyen: NTV Yayınları
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Edebiyat...Yaşamak...Yazmak"
Konuşmacılar: Ali Ayçil, Sadık Yalsızuçanlar,Yıldız Ramazanoğlu
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 18.30-19.30
Atölye Çalışması: "Bir Öykü Kişisinin İki Yazardaki Yolculuğu"
Konuşmacılar: Reyhan Yıldırım, Berat Alanyalı
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Necdet Neydim ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Necdet Neydim
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-13.45
Söyleşi: "Buluşlar"
Konuşmacı: Bilgin Adalı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 14.00-16.00
Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Adobe Indesign CS4: Dinamik Yayıncılık Platformu"
Katılımcılar: Barış Özcan-ADOBE, Özgür Barış Akbayır-3 SİSTEM, Oğuz Kavala-GRAFCAD, Halid Özgür-MEDYASOFT
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
Saat: 16.15-19.00
Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Kitap Network: Her Kitap Her Yerde Satılacak"
Katılımcılar: Serhat Baysan (Yayıncılar Meslek Birliği), Uğur Tokgöz (Sektörel VB), Serhan Atabaş (Sektörel VB)
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Yunus Emre ve Aşk"
Konuşmacı: Faruk Dilaver
Düzenleyen: EMRE BİLİŞİM
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Ruhsallığın Bilimi"
Konuşmacı: A. Cemal Gürsoy
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Panel: "Türkiye'deki Çocuk Edebiyatına Bir Bakış"
Konuşmacılar: Şebnem Sema Tuncel, Yahya Türkeli, Hasan Güleryüz, Nemika Tuğcu, Ayşe Çekiç Yamaç
Düzenleyen: EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Tiyatroda Yazar ile İzleyici İletişimi"
Yöneten: Aydın Ergil
Konuşmacılar: Yiğit Sertdemir, Cem Kenar
Düzenleyen: Ekin Yazın Dostları
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Kıbrıs Türk Şiirinde Aşk ve Ölüm"
Konuşmacılar: Fikret Demirağ, Zeki Ali, Ümit İnatçı, M. Kansu
Düzenleyen: KIBRIS-TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Felsefi Açıdan Küreselleşme ve İnsan Hakları"
Konuşmacı: Ferzan Durul
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Cafer Hergünsel'in Öykücülüğünde Şiirsel Atmosfer"
Konuşmacılar: Arife Kalender, Leyla Şahin, Hüseyin Haydar
Düzenleyen: EDEBİYAT-KOOP
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Folklor ve Şiir"
Konuşmacılar: İlhan Gülek, Gülsen Tuncer, Ümran Serhan
Düzenleyen: TRUVA FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Bir Başkaldırının
Anatomisi Yahut 68 Anaforunun Bugününe"
Konuşmacılar: Osman Koca, Metin Ünlü, Fehmi Yakut, Ümit Aksoy
Düzenleyen: BEYAN YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Nietzsche Bir Nihilist mi Yoksa Bir Put Kırıcı ve Hakikat Arayıcısı Düşünür mü?"
Konuşmacı: Yusuf Kaplan
Düzenleyen: İnsan Yayınevi
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Öykü Bir Şenliktir"
Konuşmacılar: Hülya Soyşekerci, Seviye Merih, Mine Hoşcan Bilge, Murat Darılmaz, Asya Türkan Coşkun, Mustafa Albayrak, Ali Günay, Ruşen Ergun, Tarık Güney
Düzenleyen: Kanguru Yayınları
Saat: 18.30-19.30
Panel: "Şiir Tanımlanabilir mi?"
Yöneten: Cenk Gündoğdu
Konuşmacılar: Tozan Alkan, Şeref Bilsel
Düzen: İkaros Yayınları