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Kültür-Sanat

Kitap fuarı ziyaretçi akınına uğradı

Kitapseverler için bu yıl 18-26 Nisan arasında 14'ncü kez kapılarını açan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nı yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

27 Nisan 2009 03:00

Kitapseverler için bu yıl 18-26 Nisan arasında 14'ncü kez kapılarını açan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nı yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Toplam 306 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı İzmir Kitap Fuarı'nda, 142 etkinlik, söyleşi ve panel gerçekleştirildi. 600 yazar, şair ve konuşmacı 9 gün boyunca İzmirli kitapseverler ile bir araya geldi. Kitap Fuarı hem yayınevlerini, hem de kitapseverleri memnun etti. İzmirli kitap tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği fuarı 9 günde, 250 bine yakın ziyaretçi gezdi. Bu sayı, İzmir'de geride kalan 13 Kitap Fuarı göz önüne alındığında `rekor' olarak kayıtlara geçti. Fuarı 2008 yılında 226 bin ziyaretçi gezmişti.

Kültürel etkinliklerde kendini gösteren İzmir'in bu yıl da kendilerini yanıltmadığını belirten TÜYAP 14'üncü İzmir Kitap Fuarı Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, ``İzmir'de bu sene de hedeflerimize ulaştık. Önceki yıllara göre daha çok ziyaretçi ile birlikte olma fırsatı yakaladık. Hafta içine denk gelen 23 Nisan tatilinin de artan ziyaretçi sayısındaki rolü oldukça yüksek'' dedi.

Kitap fuarlarını İstanbul, Bursa ve Adana'da da sürdürdüklerini dile getiren Öder ``Nüfus oranlarına bakarak konuşursak, İzmir'deki ilgi diğer illerden daha yoğun. 2010 yılında da tüm İzmirli’leri kitap fuarına bekliyoruz'' diye konuştu.

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