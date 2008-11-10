TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı sona erdi.



TÜYAP A.Ş'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1-9 Kasım arasında düzenlenen fuarı, bu sürede 323 bin okurun ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, bu yıl "1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra" temasıyla düzenlenen fuara, 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, panel, söyleşi, konser, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 750 yazarın okurlarıyla buluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, 28. İstanbul Kitap Fuarı'nın da 31 Ekim-8 Kasım 2009 arasında düzenleneceği bildirildi.



Öte yandan, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından yine aynı mekanda ve aynı tarihler arasında düzenlenen 18. İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2008'in de sona erdiği belirtildi. Açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın sanat kurumu, bağımsız gruplar ve inisiyatifler, sanat galerileri ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenen fuarın, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden önemli sergilere ve ödül törenine ev sahipliği yaptığı ifade edildi.



Açıklamada, 19. İstanbul Sanat Fuarı'nın da 31 Ekim-8 Kasım 2009 arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.