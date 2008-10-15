'Kitap bir temel gereksinim maddesi'

Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

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Türkiye'nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı'nın organizasyon komitesi yetkilileri, kitap satışlarının henüz küresel mali krizden etkilenmediğini, bununla birlikte sektörün değişmekte olduğunu kabul etmek gerektiğini bildirdi.Yayıncılık sektöründe işlerin iyi gittiğini söyleyen Alman Kitapçılar Derneği Başkanı Gottfried Honnefelder ise "Kitaplar ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılar, bu da kitapların lüks değil temel gereksinim maddesi olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.Bu yılki fuar, sektörde gelişmeye açık yeni bir alan olarak görülen elektronik kitap konusuna odaklanıyor. Bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çeken Sony ve Amazon firmaları, kendi elektronik kitap ürünlerini fuarda tanıtıyor.Sergilenen ürünlerin yüzde 42'sini kitaplar, yüzde 30'unu ise dijital medya ürünleri oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 28 içerisinde ise sesli kitaplar, takvimler ve kitapla ilgili diğer ürünler yer alıyor.