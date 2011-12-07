-''Kitap Bağışlama'' sosyal sorumluluk projesi -İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder: -''Bugüne kadar 90'ı aşkın okula ve kuruma yaklaşık olarak 25 bin kitabı ücretsiz olarak gönderdik'' -''Kütüphanesinde okumadığı kitapları olan herkesi kitaplarını bağışlamaya davet ediyorum'' (fotoğraflı) İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Merve İkiz- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, bugüne kadar 90'ı aşkın okula ve kuruma yaklaşık olarak 25 bin kitabı ücretsiz olarak gönderdiklerini belirterek, ''Bu sosyal sorumluluk projemizi, bundan sonraki yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz. Buradan kütüphanesinde okumadığı kitapları olan herkesi kitaplarını bağışlamaya davet ediyorum'' dedi. Minder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünün Yurtiçi Kargo sponsorluğunda, Kültür Paylaşım Platformu ve Okul Kütüphanecileri Derneği iş birliği ile düzenlediği ''Kitap Bağışlama'' sosyal sorumluluk projesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi. ''Kitap Bağışlama'' projesinin 2 yıldır yürütüldüğünü hatırlatan Minder, kurumlardan ve şahıslardan bağışlanan kitapları kurumları için ayırdıklarını, diğer kitapları da kendilerine gelen talepler doğrultusunda okul, dernek ve vakıflara bağışladıklarını ifade etti. Minder, kendilerine başvuran kurumların ihtiyaçları ile örtüşen kitapları kolileyip Yurtiçi Kargo sponsorluğunda ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını söyleyerek, ''Bugüne kadar 90'ı aşkın okula ve kuruma yaklaşık olarak 25 bin kitabı ücretsiz olarak gönderdik. Bu sosyal sorumluluk projemizi, bundan sonraki yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz. Buradan kütüphanesinde okumadığı kitapları olan herkesi kitaplarını bağışlamaya davet ediyorum'' şeklinde konuştu. Atatürk Kitaplığı olarak, İstanbul'da yaşayıp da kitaplarını bağışlamak isteyen herkesin ücretsiz olarak evlerine kadar giderek kitapları teslim aldıklarını anlatan Minder, daha sonra bağışta bulunan kişiye teslim aldıkları kitapla ilgili bilgiyi de içeren bir teşekkür mektubu gönderdiklerini kaydetti. Anadolu'da ve İstanbul'da kitaba ihtiyaç duyan birçok okulun bulunduğuna dikkati çeken Minder, bağışta bulunmak isteyen herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Ramazan Minder, proje kapsamında 48 koli kitabın, aralarında Şanlıurfa, Samsun ve Muş'un da bulunduğu çeşitli illere gönderilmek üzere bugün kargoya teslim edileceğini anlattı. (İKZ-DÜR-KAF)