'Kitap bağışla saç tıraşı kazan'

Bozcaada’da 10 yıldır berberlik yapan Aydın Çelik (26), ilçenin lise kütüphanesi için “4 kitap bağışlayan herkese ücretsiz saç kesimi” kampanyası ile ada gençlerinin okuma alışkanlıklarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaz aylarına kadar sürecek kampanya ile Bozcaada Gazi Anadolu Lisesi kütüphanesine 4 kitap bağışlayan herkes Kuaför Aydın’dan ücretsiz saç kesimi hizmeti kazanacak.

Farkındalık oluşturmak istiyor

Kuaför Aydın Çelik başlattığı kampanya ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuza kitap bağışı kampanyası başlattık. Ben de günde 3-4 saat kitap okuyorum. Amacım gençlerin kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır” ifadelerini kullandı. Bozcaada Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Gökalp Elçi ise Kuaför Aydın’ın başlattığı kitap kampanyası nedeniyle kendisine teşekkür etti. Elçi, “Halkımızın bu kampanyaya katkıda bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.

İlk destek mahalle muhtarından

Kampanyaya ilk destek ise Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral’den geldi. Meral, projenin Bozcaada’ya katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Muhtar Emin Meral, 4 adet kitap bağışlayarak kampanyaya destek veren ilk isim olurken adada yaşayan herkesi de kitap bağışı yapmaya davet etti. Muhtar Emin Meral, seçimlerin ardından mahalle dâhilindeki mezarlığı temizletmek ve halka ücretsiz internet hizmeti sağlamak gibi sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştı.