2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter’dan 6 kitap önerisinde bulundu.

“Kitap alamıyorsanız bana yazın, dayanışmayla buluruz bir çaresini” diyen Demirtaş, Burhan Sönmez'in "Taş ve Gölge", Behçet Çelik'in "Patikaların İyi Yanı", Bülent Emrah Parlak'ın "Kertenkele Savunması", Muharrem Erbey'in "Babam Aharon Usta", Hasan Hayri Ateş'in "Şer Zamanıydı" ve "Yeniden İnşa Et" kitaplarını önerdi.