'Kıtalararası' metrobüs bugün sefere başlıyor

Metrobüsün 3. etabı olan Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı, bugün, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde saat 11.00'de düzenlenecek açılış töreninin ardından Başbakan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile buradan metrobüse binerek Avcılar'a kadar seyahat etmesi bekleniyor.



Toplam 150 günde inşa edilen ve dün yeni metrobüs aracıyla kontrol seferi yapılan Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, yolculuk süresini 24 dakikaya indirecek. 11,2 kilometrelik hatta, Boğaziçi Köprüsü geçişinde normal trafik içinde seyredecek metrobüs, köprüyü de ortalama 7 dakikada geçecek.



Metrobüs, Zincirlikuyu'dan köprü girişine geldiğinde normal trafiğe katılırken, Anadolu Yakası'ndaki köprü çıkışında ise yeni inşa edilen alt tünelden geçerek yolun ortasındaki özel yola girecek.



Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında Zincirlikuyu, Boğaziçi Köprüsü, Burhaniye Mahallesi, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Hasanpaşa, Söğütlüçeşme istasyonları yer alıyor. Yeni hatta günde ortalama 300 bin yolcu taşınması hedefleniyor.



Metrobüs hattının 1. etabını oluşturan Avcılar-Topkapı hattı, 19 Eylül 2007'de hizmete açılmıştı. 19 kilometre uzunluğundaki bu hatta 14 istasyon yer alıyor.



Hattın 2. etabını oluşturan Topkapı-Zincirlikuyu arası ise 10,3 kilometre uzunluğunda ve hatta 10 istasyon yer alıyor. Yapımına 22 Haziran 2008'de başlanan Topkapı-Zincirlikuyu hattı, 77 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılmıştı.



Avcılar-Söğütlüçeşme 62 dakika



Avcılar ile Zincirlikuyu arasında yolculuk süresinin 38 dakika olduğu hattın Söğütlüçeşme'ye uzatılmasıyla yolculuk süresi de 62 dakikaya çıkacak.



Bu hatla Avcılar-Söğütlüçeşme arasındaki toplam hat uzunluğu 40.5 kilometreye çıkacak ve hatta 31 istasyon yer alacak. Metrobüs hattının ilk iki etabı 276 milyon dolara mal olmuştu. 90 milyon dolar olan bu hatla birlikte Avcılar-Sögütlüçeşme arası metrobüs hattının toplam maliyeti 366 milyon dolara ulaşmış oldu.



Metrobüs hattının 3. etabıyla daha önce alınan ve her birinin yapımı 8 ay süren 10 metrobüs aracı da hizmete girecek.



Saatte 60 kilometre hız yapabilen metrobüsler, 230 yolcu kapasiteli. Çevre dostu metrobüsler, 3 otobüse bedel hizmet verecek, personel, işletme ve yakıtta tasarruf sağlayacak.



Akıllı teknoloji desteğiyle çalışan ve uçaklarda yön bulmayı sağlayan ''flight directory'' benzeri bir bilgisayarla önceden belirlenmiş sanal yörüngede hareket eden metrobüsün, güzergah üzerine çakılan mıknatıslı çubuklarla kendini sürekli denetleme özelliği bulunuyor. Ancak İstanbul'da emniyet açısından bu sistem kullanılmıyor ve araçlar şoförler tarafından idare ediliyor.



Saatte tek yönde 15 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metrobüslerde 4 ayrı güvenlik kamerası bulunuyor.



Araçların tüm tekerlekleri yengeç hareketi gibi yan olarak yanaşma özelliğine sahip. Bu özellik, araçların duraklara sıfır olarak yanaşmasını ve engelli vatandaşların araçları sorunsuz şekilde kullanmasını sağlıyor.



Metrobüsler, pahalı altyapı yatırımına gerek duyulmadığı için raylı sistemler ve metroya karşı ciddi bir alternatif oluşturuyor. İstanbul için özel olarak üretilen, 26 metre uzunluğundaki metrobüsün biri 1 milyon 200 bin Euro.



