Kıtalararası Kupa Barcelona'nın

T24 - Avrupa Şampiyonu ve İspanyol takımı Barcelona, Güney Amerika Şampiyonu Brezilya takımı Santos'u Messi, Xavi ve Fabregas'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek, Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.





Kulüpler Dünya Kupası final müsabakasında Katalan devi Barcelona ile Brezilya ekibi Santos karşı karşıya geldi. Japonya'nın Yokohama şehrindeki Nissan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barca 4-0'lık skorla kazandı. Maça hızlı giriş yapan Barcelona 17. dakikada Arjantinli yıldızı Messi ile öne geçti. Xavi'nin pasında topla buluşan yıldız futbolcu şık bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Skor üstünlüğünü de ele geçiren Katalan devi ataklarını sıklaştırırken, 24. dakikada Xavi farkı ikiye çıkardı. Oyunun hakimi Barcelona, 45. dakikada Fabregas'ın kaydettiği golle 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda da etkili ataklarını sürdüren Barcelona'da 82. dakikada tekrar sahneye çıkan Messi skoru 4-0'a taşıdı ve müsabaka böyle bitti. Bu sonuçla Katalan devi, Santos'u farklı devirerek Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.



Öte yandan Santos'un girdiği ender pozisyonlardan yararlanamayan Neymar etkisiz oyunuyla dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Edu sahaya kaptan olarak çıktı ve 90 dakika görev yaptı. Galatasaray'ın eski yıldızı Elano ise 31. dakikada Danilo'nun yerine oyuna dahil oldu.

