Kitabında yazdığı gibi öldü

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Çek Cumhuriyeti’nin usta yazarlarından Simona Monyova, geçen yıl yazdığı kitapta birbirine aşık iki karakterin birbirini öldürmesini anlattı. Monyova, önceki gün evinde kocasının bıçak darbeleriyle öldürüldü.Brno kentinde yaşanan cinayetin baş zanlısı olarak hastaneye kaldırılan yazarın eşi Boris Ingr yarın duruşmaya çıkarılacak. Monyova’nın ölümü evli bir çiftin hikayesinin anlatıldığı ‘Kalp ağrısı’ kitabını akıllara getirdi. Her yıl 2 kitap yayınlayan Monyova son kitabında birbirini deli gibi seven bir çifti anlatıyordu.Kitapta çok mutlu bir evliliğe sahip olan kahramanları, kıskançlık, tutku, arzu, panik ve şiddet içinde yaşıyor, hikayenin sonunda, yaşanan kavgada birbirlerini öldürüyorlardı. Kitaplarında kadın haklarını savunan kadının ele aldığı en önemli konu ise aile içi şiddet idi.Geçen yıl verdiği demeçlerde, kitaptaki tek esin kaynağının hayatı olduğunu söyleyen Monyova’nın 11 yıllık evliliğinin sallantıda olduğu bildirildi. Sırtından ve gözünden yaralanarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Ingr taburcu olduktan sonra sorgulanacak. Suçlu bulunması durumunda Ingr, 19 yıl hapis cezası alacak.Kitaplarında ağırlıklı olarak kadın karakterler kullanan Monyova, ülkesinde Michal Viewegh’in ardından en çok okunan ikinci yazardı.