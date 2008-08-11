Kitabeden kitaba..

Tarihi Sinop Cezaevi'ndeki Selçuklu kitabelerinin okunmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.



Sinop Müzesinde görevli arkeolog Fuat Dereli, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Scott Redford başkanlığında tarihi Sinop Cezaevi'ndeki Selçuklu kitabelerinin okunmasına yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.



Dereli, çalışmanın 1 hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi denetiminde ve Sinop Müzesi'nden bir görevlinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik ekiple sürdürüleceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun da kitabelerin Selçuklular zamanında kale surlarının ve duvarlarının onarımı sırasında kullanıldığını belirterek, "Kalenin surlarında ve kale içindeki duvarlarda bulunan çok sayıdaki kitabe okunduktan sonra tercümeler kitap olarak yayımlanacak" dedi.

