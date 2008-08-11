T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kitabeden kitaba..

Tarihi Sinop Cezaevi'ndeki Selçuklu kitabelerinin okunarak kitap haline getirilmesini amaçlayan bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

11 Ağustos 2008 03:00

Tarihi Sinop Cezaevi'ndeki Selçuklu kitabelerinin okunmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sinop Müzesinde görevli arkeolog Fuat Dereli, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Scott Redford başkanlığında tarihi Sinop Cezaevi'ndeki Selçuklu kitabelerinin okunmasına yönelik çalışma başlatıldığını söyledi.

Dereli, çalışmanın 1 hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi denetiminde ve Sinop Müzesi'nden bir görevlinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik ekiple sürdürüleceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun da kitabelerin Selçuklular zamanında kale surlarının ve duvarlarının onarımı sırasında kullanıldığını belirterek, "Kalenin surlarında ve kale içindeki duvarlarda bulunan çok sayıdaki kitabe okunduktan sonra tercümeler kitap olarak yayımlanacak" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24