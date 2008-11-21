'Kitab-ı Cihannüma' 360 yıl sonra yeniden

Osmanlı döneminin meşhur bilim adamlarından Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı "Kitab-ı Cihannüma", 360 yıl sonra yeni yorumu ve biçimi ile Boyut Yayıncılık tarafından yayınlandı. Günümüz Türkçesine ilk kez aktarılan eser, okurlarına isme özel sertifika ile sunulacak.



Konuya ilişkin açıklamaya göre, Katip Çelebi'nin 1648'de yazmaya başladığı, 1654'te eklemeler yaptığı ve 1732'de İbrahim Müteferrika'nın da kendi eklemelerini yaparak Matbaa-ı Amire'de bastığı Kitab-ı Cihannüma, Boyut Yayıncılık tarafından yepyeni bir anlayış, yeni bir tasarımla ve aslından uzaklaşmaksızın yeniden basıldı.



Kitab-ı Cihannüma'nın içerdiği ve zaman içinde farklılaşan bilgiler, açıklamalar eşliğinde sunulan kitap, bir anlamda postmodern yaklaşımla yorumlanarak hazırlandı.



Matbaa-ı Amire'de basılan kitapların 11'incisi olan, astronomi, coğrafya, din ve dil bilimlerini içeren Cihannüma'da dönemin kentlerinin enlem ve boylamları, birbirlerine uzaklıkları, bölgesel ürünler, sanayilerin durumu, çeşitli bölge halklarının dinleri, dilleri ve hatta nüfusları erkek, kadın veçocuk sayıları saptanmış olarak yer aldı.



Sınırlı sayıda basılan eser, kişiye özel, numaralandırılmış sertifikasıyla sunulacak. Numaralandırılmış sertifika ile kitabı satın alan okur, tüm dünyada bu kitaba sahip olan kaçıncı kişi olduğunu bilebilecek.



360 yıllık masalsı bir öyküsü olan Kitab-ı Cihannüma'nın Katip Çelebi tarafından elle yazılan ilk kopyaları, nakkaşların el emeği göz nuruyla çoğaltıldı. Sayısı bilinmeyen el yazması kopyaların tümü, İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı'nın ilk matbaasında basıldıktan sonra yok oldu. İlk baskısı 500 adet olan kitabın bir kopyası şu anda Topkapı Sarayı'nda sergileniyor.