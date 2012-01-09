-Kıta Sahanlığı Tasarısı kabul edildi LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, KKTC ile Türkiye Arasında Akdeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı'nı oy çokluğuyla kabul etti. KKTC Meclisi'nde, 8'e karşı 28 oyla kabul edilen yasa, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mevcut iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini daha derinleştirmek ve genişletmek isteğinden hareketle, tarafların kıta sahanlığının doğal kaynakları araştırmak ve işletmek amacıyla egemen haklarını kullandıkları Akdeniz'de kıta sahanlığının ilgili bölgelerinin sınırının saptanmasını ve yapıcı müzakereler ve iyi komşuluk ruhu içerisinde adil ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler sağlanması'' amacını taşıyor. -Dışişleri Bakanı Özgürgün'ün konuşması- KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, tasarı onaylanmadan önce Meclis'te yaptığı konuşmada, TBMM'nin de gündeminde olan onay yasasının Türkiye ile eş zamanlı geçmesinin söz konusu olacağını belirtti. Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Anlaşması'nın imzalanması sürecini ayrıntılı bir şekilde anlatan Özgürgün, buradaki sıkıntının, metnin imzalanmasında geçen süre ve iletişim koordinasyonun sağlanamamasından kaynaklandığını söyledi. İmza prosedüründeki sıkıntı nedeniyle gecikme olduğunu belirten Özgürgün, ''Kıbrıs adasının jeopolitik konumu ve coğrafik yapısı dünyayı ilgilendiriyor. Farklı güç odakları ve bölgede bir çıkar çatışması içerisinde bulunulduğu biliniyor. Doğal kaynaklar üzerinde var olan hakların hassasiyetle korunması çok önemli. Kıyı şeridinin fazlası Türkiye'nindir. Bu doğal kaynakların adil bir şekilde paylaşılması için Türkiye de önemli bir rol oynuyor ve diğer ülkeler kadar hak sahibidir'' dedi. Kıbrıs Rum tarafının tek başına petrol ve doğalgaz arama girişimlerinde bulunmasının ardından Türk tarafının bunun sakıncalarına dikkati çektiğini kaydeden Özgürgün, BM Genel Sekreteri'ne de yazı yollayarak Rum tarafının imzalayacağı anlaşmalar konusunda uyardıklarını anlattı. Hüseyin Özgürgün, bütün uyarılara rağmen Rum tarafının tek taraflı girişimlerini sürdürdüğünü ve Eylül 2011'de fiilen sondaj çalışmalarına başladığını anımsattı. Özgürgün, Doğu Akdeniz ve adadaki bütün süreci berhava edecek bu girişimler karşısında bu anlaşma gibi güçlü bir mesaj vermenin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Özellikle İsrail'in adanın bu kadar yakınına sokulmasının, çok ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Özgürgün, Kıbrıs konusunda gerçekleştirilen üçlü zirvelerde de konuyu gündeme getirdiklerini ve yapıcı önerilerde bulunduklarını, ancak Rum tarafının önerileri görmeden reddettiğini söyledi. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın attığı adımın nelere yol açacağını henüz bilmediğini kaydeden Özgürgün, ''Siyasette öngörü yapılabilir. İsrail ile yapılan anlaşmaya bakıldığında, gelecekte Kıbrıs adası üzerinde, bu tip ülke ve anlaşmaların yaratacağı ciddi askeri ve ekonomik sorunları görebilmek zordur. Ama ciddi sonuçlar doğabilir'' ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde ele alındı, ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Yasaya, ana muhalefet CTP ve TDP ret oyu verdi. Anlaşma, geçen Eylül'de New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştı.