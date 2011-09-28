-Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması KKTC Bakanlar Kurulu'nda LEFKOŞA (A.A) - 28.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Eylül'de New York'ta imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Başbakan İrsen Küçük, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken yaptığı açıklamada, kurulun gündeminde ağırlıklı olarak Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın olduğunu belirterek, anlaşmanın kurulda bugün onaylanarak süratle Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edileceğini söyledi. Kıbrıs Rum yönetiminin tüm uyarılara rağmen doğalgaz ve petrol aramalarına başlaması üzerine, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması için Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Başbakan Erdoğan'ın New York'ta anlaşma imzaladığını anımsatan Başbakan Küçük, anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Rum yönetimine önerilerde de bulunduğunu, ancak bu önerilerin reddedildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Eroğlu ile dün bir araya gelerek Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması ve yapılan çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını kaydeden Küçük, ''Bundan sonraki yöntemin ne olacağı üzerinde durduk'' dedi. Küçük, ilgili anlaşmanın 6. maddesine göre, anlaşmanın iki tarafın Bakanlar Kurulu ve meclisinde onaylandıktan sonra belgelerin değişiminin ardından anlaşmanın yürürlüğe gireceğini kaydetti. Küçük, bir soru üzerine, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın bugün Bakanlar Kurulu'nda onaylanacağını, ancak yarınki meclis gündeminde olmayacağını söyledi.