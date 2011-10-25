-KİT ve kamu bankalarından 3 milyar lira gelir ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Önümüzdeki yıl, 3 milyar lira gelir beklenen KİT (kamu iktisadi teşebbüsü) ve kamu bankalarının bütçeye katkısı, 2013 yılında 3,2 milyar lira, 2014 yılında ise 3,3 milyar lira olacak. AA muhabirinin 2012 bütçe tasarısından derlediği bilgilere göre, Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2,5 milyar lira olması öngörülüyor. Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında, 2012'de KİT'lerden elde edilen gelirlerin 1,9 milyar lira, kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin de 594 milyon lirayı bulması hedefleniyor. 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirlerinin 28,2 milyon lira, iştirak gelirlerinin de 3,3 milyon lira olması bekleniyor. -En fazla katkı TPAO'dan- 2012 bütçesinde KİT ve İDT'den (iktisadi devlet teşekkülü) sağlanan gelirlerin de 476 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. KİT ve İDT'ler arasında bütçeye en fazla katkı sağlayacak kuruluş ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olacak. TPAO'nun önümüzdeki yıl bütçeye katkısının 206 milyon lira olması bekleniyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) 2012 yılında 205 milyon lira, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 40,5 milyon lira, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden (DMO) 24,5 milyon lira gelir gelecek. 2013 yılında ise Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2,7 milyar lira, KİT ve İDT'lerden sağlanacak gelirlerin de 501 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.