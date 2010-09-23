-KİT VE BANKALARA 3,7 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Sayıştay'ın 2009 Hazine İşlemleri Raporuna göre, geçen sene Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT'ler) ''görev zararı'', kamu bankalarına da ''gelir kaybı'' adı altında toplam 3 milyar 731 milyon 762 bin 927 lira ödeme yapıldı. KİT'lerin görev zararı, ''Bakanlar Kurulunca belirlenen mal ve hizmet fiyatlarının, maliyetin altında kalması'' ve ''KİT'lere Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevler nedeniyle oluşabilen zarar''lardan kaynaklanıyor. KİT'lere ''görev zararı'' adıyla yapılan transferler, kamu sermayeli bankalarda ''gelir kaybı'' olarak ifade ediliyor. Özellikle de tarım kesimi ile küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla kullandırılan düşük faizli kredilerden dolayı kamu bankalarına gelir kaybı ödemesi yapılıyor. -KAMU BANKALARINA YAPILAN TRANSFERLER- Sayıştay Raporuna göre, gelir kaybının karşılanmasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, geçen yıl bütçeden Halk Bankası Genel Müdürlüğüne 377 milyon 35 bin 262 lira, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne de 605 milyon 946 bin 737 lira transfer yapıldı. Ziraat Bankasına ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte kullandırılan toplu köy ikrazatı/grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesine ilişkin yasa çerçevesinde 17 milyon 617 bin 214 lira ödemede bulunuldu. -KÖMÜR YARDIMI İÇİN BÜTÇEDEN 252 MİLYON LİRA AKTARILDI- 2009 yılında, Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin kararlar kapsamında bütçeden 252 milyon lira aktarıldı. TCDD'ye ekonomik olmayan hatlar, Vangölü Feribot, Doğu, Güney ve Vangölü Ekspreslerinin işletilmesiyle ilgili 318 milyon lira ödendi. -''AYDINLATMA GİDERLERİNDE BEYAN ESAS, EPDK DENETLEMELİ''- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye de sokak ve caddelerin aydınlatılması giderleri için 484 milyon 626 bin 127 lira ödeme yapıldı. Elektrik Piyasası Kanununa göre, dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından sorumlu tutuluyor. Ancak bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderleri, 31 Aralık 2015'e kadar Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanacak. Sayıştay Raporunda, Aydınlatma Yönetmeliğinde, aydınlatma giderlerinin gerçek durumu göstermesini teminen EPDK'ya denetim görevi verildiğine dikkat çekilerek, ''Uygulamada ise, Dağıtım Şirketi beyanına dayanılarak TEDAŞ'a ödemede bulunulmakta; ödeme öncesi süreçte ise, EPDK tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler devre dışı kalmaktadır'' denildi. Raporda, ödemenin EPDK'nın onayına istinaden oluşturulacak kanıtlayıcı belgelerle yapılması ve EPDK'nın denetim görevini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Dağıtım şirketlerine ödenen cadde ve sokak aydınlatması giderlerinin, ilgili mevzuatta tanımlanan görev zararı kapsamında yer almadığı da belirtilen raporda, bu kapsamda bütçeleştirilmemesi ve raporlanmaması gerektiği kaydedildi.