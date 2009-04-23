Kısmette düşmekte varmış...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya İlköğretim Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası öğretmenlerle fotoğraf çektiren Gül'ün önünde duran öğretmenlerden biri düşme tehlikesi atlattı; Gül öğretmene kolundan tutarak yardımcı oldu.



Okul bando takımına övgü: "Bizimkinden iyi"



Okulun girişinde yerini alan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yetkilileri tarafından çalıştırıldığı öğrenilen, okulun bando takımını bir süre izleyen Gül, çocukları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bunlar bizimkilerden iyi" diyerek beğenisini dile getirdi.



Okuldan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Konutu'nun okula çok yakın olduğunu hatırlatarak, "Her gün bu okulun, bu güzel, neşeli sesleriyle yaşıyorum. Biliyorsunuz buraya çok yakın oturduğumuz için buranın güzel çocuklarının seslerini, kuş sesi gibi her gün onları diliyorum. Dolayısıyla bugün de 23 Nisan onların, hepimizin bayramı olunca onlarla beraber olmak gerçekten hepimize çok neşe, ümit verdi" dedi.



Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile 4 çocuğu bu okulda öğrenim gören AK Parti Diyarbakır Milletvekili Kudbettin Arzu da katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, yanına gelen ancak fark etmediği bir küçük kız öğrenciyi ağlamaya başlaması üzerine kucağına alarak teselli etti. Bu arada Gül'ün elini öpmek için ısrarcı olan bir erkek öğrenci de gülüşmelere yol açtı.

