Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kıran, yapım ekibi çalışanı tarafından darp mı edildi?

Kanal D'nin sevilen programı "Kısmetse Olur"da sular bir türlü durulmuyor. Bomba iddialar sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

İşte Kısmetse Olur yarışmasındaki son gelişmeler:

Gelin adayı Ceyda, Kısmetse Olur evinden eski sevgilisi olan Adnan'ın ses kaydını sosyal medyada ifşa ettiği için programın yapım ekibinden olan Yasemin Tüzemen tarafından darp edildiği konuşuluyor. Bu olayın yalnızca darp ile sınırlı kalmadığı ayrıca Ceyda'nın programdan elendiği de iddialara arasına girdi.



Altı aylık darp raporu aldığı söyleniyor



İddialara göre darp sonrasında sinir krizi geçiren Ceyda'nın hastaneye kaldırıldığı ve 6 aylık darp raporu aldığı konuşuluyor. Ayrıca alınan raporla birlikte yargıya da başvurmuş.

Bu iddialarını sosyal medyada hızla yayılması nedeniyle Kısmetse Olur yarışmacılarından ve büyük bir desteğe sahip olan Nur Erkoç açıklama yaptı.

"Sadece sözlü tartışma"

Açıklamasında Nur, "Arkadaşlar şu konuya artık bir netlik getirelim. Ceyda Kırıcı ve Yasemin Tüzemen arasından geçen olayda bizzat yanlarındaydım. Hiçbir şekilde bir temas olmamıştır. Zaten iki tarafta fazla yükselmeden ayrıldı. Ayıranlardan biri olarak söylüyorum. Sadece sözlü tartışmadan ibarettir. Bu şekilde son bulmuştur." diye yazdı.

"Adnan'a hırsı geçmedi"

Nur'dan sonra damat adaylarından Batuhan Cimilli'de Ceyda Kırıcı dayak yedi iddiaları hakkında şunları yazdı, "Öyle bir şey yok. Ceyda kendi kendine triplere girdi, yerlere attı bağırdı çağırdı. Herkesin anasına bacısına sövdü. Buna Adnan ve Yasemin abla da dahil. Adnan'a olan hırsı geçmedi, geçmeyecek. Ortada hiçbir şey yokken bunları yapması tamamen hırstır ve Ceyda'nın bu hareketlerini normal bulmuyorum."

Cansel "iftira" dedi

Dayak iddiası hakkında gelin adaylarında Cansel Çördük ise, "Arkadaşlar ortada Ceyda ve yapım arasında dönen haberler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Yapım ekibimizden Yasemin ablaya söylenenler tamamen iftiradır. Kaldı ki yapımdan herhangi biri ve yarışmacılar arasından o şekilde bir fiziksel temas mümkün değildir ve hiç olmamıştır. Buradaki herkesin görme duyusu var sonuçta ve o şekilde gelişen bir şey asla yok. Ayrıca olabilitesi olsaydı bile olayın darp raporu raddesine gelecek kadar dokunacak kadar dahi ilerleyemez o kadar insanız. Aramızda her zaman geçici ufak tartışmalar olabilir fakat insanlara bu kadar çirkin bir iftira atmak hiç doğru bir şey değil" diye yazdı.

"Tamamen yalan"

Diğer bir aday Hazal Atabek konu hakkında, "Yasemin Tüzemen ve Ceyda arasındaki tartışmada bende vardım. Kesinlikle vurma ve temas gibi bir şey olmadı tamamen yalan yanlış ithamlarda bulunmaktadırlar. Ceyda'nın sert çıkışlarına cevap vermiş bulunmaktadır. Yasemin Tüzemen asla kızı gibi gördüğü bizlere zarar vermez öyle bir insan değildir. Kendisini iftira atmaya gerek yoktur."

Adnan ve Ceyda elendi

Yaşananlardan sonra Adnan ve Ceyda'nın Kısmetse Olur'dan elendiği sızan bilgiler arasında yer aldı. Adnan'ın elenmesinden sonra programa eski yarışmacılardan Semih'in dahil olacağı bilgisi geldi. İddialara göre yapım ekibi Nur ve Batuhan'ın yakınlaşmasından sonra Batuhan'ın en yakın arkadaşı ve Nur'un eski sevgilisi Semih'i programa dahil ederek olayları iyice ilginçleştirmeye çalışmak için böyle bir hamle yaptığı söyleniyor.